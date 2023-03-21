米其林一星「澀 Sur-」回來了！4月1日起重新開放訂位

於2021、2022連續兩年蟬聯米其林一星殊榮、並在2021年由主廚林佾華拿下「米其林指南年輕主廚大獎」榮耀的「澀 Sur-」，在搬家後正式回歸，餐廳宣告重新開幕（Reopen），將於4月1日中午12點起，開放 4月12 日至 5月31日的訂位。

「澀 Sur-」舊址位於台中市北區育德路，以水泥牆面、花磚、細膩光影，營造出沈靜優雅的用餐氛圍。舊址自今年1月15日起暫停營業，「澀 Sur-」團隊經過將近3個月的休生養息後，將於4月在台中市中區中山路新址重新開幕，提供饕客專業的餐飲服務。

根據《米其林指南》，「澀 Sur-」擅長將市場所見的日常食材，用現代烹調方式，重新闡述臺灣料理的細膩滋味。過去在「澀 Sur-」經營的4年期間，餐廳總共更換了14次的全套季節菜單，「每一次的砍掉重練都是一次升級的機會。」