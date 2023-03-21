聽新聞
test
0:00 / 0:00
米其林一星「澀 Sur-」回來了！4月1日起重新開放訂位
於2021、2022連續兩年蟬聯米其林一星殊榮、並在2021年由主廚林佾華拿下「米其林指南年輕主廚大獎」榮耀的「澀 Sur-」，在搬家後正式回歸，餐廳宣告重新開幕（Reopen），將於4月1日中午12點起，開放 4月12 日至 5月31日的訂位。
「澀 Sur-」舊址位於台中市北區育德路，以水泥牆面、花磚、細膩光影，營造出沈靜優雅的用餐氛圍。舊址自今年1月15日起暫停營業，「澀 Sur-」團隊經過將近3個月的休生養息後，將於4月在台中市中區中山路新址重新開幕，提供饕客專業的餐飲服務。
根據《米其林指南》，「澀 Sur-」擅長將市場所見的日常食材，用現代烹調方式，重新闡述臺灣料理的細膩滋味。過去在「澀 Sur-」經營的4年期間，餐廳總共更換了14次的全套季節菜單，「每一次的砍掉重練都是一次升級的機會。」
「謝謝您們的等待，追求更深遠的夢想是一段相當不容易的旅程，所有的改變都是為了能提供更美好的體驗。」「澀 Sur-」透過臉書官方粉絲團表示，「小憩結束了，我們將繼續追尋心中的道。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言