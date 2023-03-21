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星粉注意！25元神複製「星巴克經典拿鐵」 二伯也說讚

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

Starbucks® At Home星巴克®春季系列登場。圖／雀巢提供
Starbucks® At Home星巴克®春季系列登場。圖／雀巢提供

源自瑞士的雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出「Starbucks® At Home 星巴克®春季系列商品」，共有四種不同口味，星粉在家隨時都可輕鬆沖泡花式飲品，且所有產品皆使用符合種植者公平規範「C.A.F.E.」的咖啡豆製成。

其中，「星巴克®特選系列—摩卡咖啡」，靈感來自星巴克®門市經典摩卡，是最受人矚目的潛力新品；嚴選頂級可可粉與法國純淨乳源，搭配與星巴克®門市相同高品質的100%阿拉比咖啡豆調製，完美的比例調和，只需要10秒、簡單用熱水沖泡，在家即可重現令人喜愛的經典摩卡。

星巴克®最經典也最受歡迎的「風味拿鐵」，也推出兩款適用於Nespresso®咖啡機的膠囊咖啡產品，分別為星粉必喝的「星巴克®焦糖風味咖啡膠囊」，以及常年熱賣的「星巴克®香草風味咖啡膠囊」，皆選用100%阿拉比咖啡豆，沖泡時散發迷人焦糖、奶油香草香氣，搭配牛奶即可神複製門市經典風味。

在春日推出的季節限定新品「星巴克®抹茶拿鐵膠囊」，使用日本研發配方、以優質抹茶搭配綿密奶泡調製，使用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，在家就能輕鬆享受馥郁茶香的醇厚抹茶拿鐵；這滋味讓網紅「嘎嫂二伯」也驚呼：「第一口就能喝到濃濃的抹茶茶香、感受到綿密滑順的奶泡口感，讓人難以忘懷，一口接著一口！」

「嘎嫂二伯」也提醒，雀巢多趣酷思星巴克膠囊皆可回收，只需要將塑膠殼與咖啡粉拆解，就可分類為「家庭塑膠」與「廚餘」回收，享受咖啡之餘，還能環保愛地球。

Starbucks® At Home星巴克®春季系列四款商品，即日起於全聯福利中心、家樂福、蝦皮購物星巴克®家享咖啡官方商城、momo購物網、PChome 24h購物、雀巢多趣酷思限定百貨櫃點、雀巢多趣酷思官網等販售。價格、各產品實際販售時間請依各通路檔期為準。

星巴克®抹茶拿鐵膠囊讓網紅「二伯」也愛不釋手。圖／雀巢提供
星巴克®抹茶拿鐵膠囊讓網紅「二伯」也愛不釋手。圖／雀巢提供

咖啡 星巴克 購物網

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