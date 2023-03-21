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全家便利商店甜點新品牌「minimore」亮相！會員限時2件69折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店3月22日起推出全新甜點品牌「minimore」，打造24小時、4,100間規模的全台最大甜點專賣店。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月22日起推出全新甜點品牌「minimore」，打造24小時、4,100間規模的全台最大甜點專賣店。圖／全家便利商店提供

根據經濟部調查，台灣甜點市場一年高達150億元，填滿「甜點胃」已成消費者生活日常。全家便利商店研發甜點近20年資歷，為唯一擁有自營甜點專業產線的便利商店，平均每4秒就有1位消費者購買全家便利商店甜點。瞄準甜蜜商機，全家便利商店3月22日起推出全新甜點品牌「minimore」，由「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」3大明星商品領軍，推出逾10款高人氣甜點，打造24小時、4,100間規模的全台最大甜點專賣店，3月22日至4月4日更推出會員限定minimore品項2件69折優惠價，或與中杯以上Let’s café咖啡搭配即享甜點半價。

全家便利商店至今已推出百款以上甜點，2018年更掀起「脆皮泡芙」旋風，外皮酥脆內餡濃郁，創下7秒賣一顆、半年推8種口味的紀錄，被網友封為「便利商店甜點霸主」，去年更升級運用鮮乳坊桂芳牧場鮮乳，推出超人氣「鮮乳脆皮泡芙」，首月熱銷超過12萬顆，成為必吃明星商品。

2015年推出的「法式檸檬塔」，熱賣8年至今仍是貨架上的不敗定番品，以檸檬原汁所調製成的酸甜檸檬餡，搭配優格調製成蕾雅慕斯，每月熱銷超過20萬個，名列網路上甜點老饕心目中的冠軍甜點。

全家便利商店觀察日本甜點市場流行趨勢，持續研發多樣化甜點型態，如「千層蛋糕」以細緻的餅皮與鮮奶油內餡，濃郁而不甜膩的層次堆疊，打造媲美專賣店的精緻口感，並一次推出「法式千層蛋糕」（售價48元）、「抹茶千層蛋糕」（售價52元）兩種口味。另外，更長期與日本全家便利商店技術交流，導入日本熱銷破千萬顆的超人氣商品「餅乾三明治」型態，攜手台酒聯名推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」，將浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾融入奶油乳酪內餡，售價45元。

全家便利商店鮮食OMO整合部黃正田部長表示，前兩年在疫情影響之下，消費者減少出門頻次，全家便利商店甜點銷售反而逆勢成長，去年業績更爆發性成長超過4成，銷售時段與購買族群不斷擴大，不僅下午茶時段銷售佳，午間用餐時段更成另一銷售高峰；推估熱銷主因，除了消費者需要甜點療癒身心外，超過4,100店的通路優勢、累計推出超過百款特色甜點等，皆讓全家便利商店成為消費者心中的甜點專賣首選。此次全新甜點品牌「minimore」，將再延續「明星商品開發」、「日本專業技術」與「創新聯名口味」3大策略，線上線下雙渠道推出各式甜點，朝今年甜點業績翻倍成長目標邁進。

此外，minimore於3月22日起同時進駐全家便利商店160間咖啡複合店，成為唯一指名甜點品牌，以櫃檯旁透明玻璃櫃專區陳列販售。全家便利商店App亦推出甜點「隨買預約取」的線上購服務，無論是熱賣新品或適合慶生的8吋法式千層蛋糕，會員只要先下單預約且可指定店鋪取貨，就可品嘗minimore甜點，不再到店撲空扼腕。

本周六（3月25日）將迎來本年度第3次的補班日，全家便利商店為安慰苦悶的補班族，3月25日於App推出「可可泡芙蛋糕」3入88元的單日限定7折優惠（單入原價42元），當天還推出街頭快閃應援活動，分別於全家便利商店中山民權店、北盛店、忠孝光復店派出minimore甜點特派員，只要當日上班時間上午8點30分、中午12點兩個時段捕捉到minimore甜點特派員身影並上傳社群分享，就可以現場免費獲得minimore限量美味甜點。

全家便利商店3月22日起推出全新甜點品牌「minimore」，由「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」3大明星商品領軍，推出逾10款高人氣甜點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月22日起推出全新甜點品牌「minimore」，由「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」3大明星商品領軍，推出逾10款高人氣甜點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月22日至4月4日推出會員限定minimore品項2件69折優惠價；3月25日補班日更於App推出「可可泡芙蛋糕」3入88元的單日限定7折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月22日至4月4日推出會員限定minimore品項2件69折優惠價；3月25日補班日更於App推出「可可泡芙蛋糕」3入88元的單日限定7折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店觀察日本甜點市場流行趨勢，持續研發多樣化甜點型態，推出「法式千層蛋糕」（售價48元）、「抹茶千層蛋糕」（售價52元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店觀察日本甜點市場流行趨勢，持續研發多樣化甜點型態，推出「法式千層蛋糕」（售價48元）、「抹茶千層蛋糕」（售價52元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店導入日本熱銷破千萬顆的超人氣商品「餅乾三明治」品項，攜手台酒聯名推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店導入日本熱銷破千萬顆的超人氣商品「餅乾三明治」品項，攜手台酒聯名推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「鮮乳脆皮泡芙」創下7秒賣一顆、半年推8種口味的紀錄，去年升級運用鮮乳坊桂芳牧場鮮乳，首月熱銷超過12萬顆。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「鮮乳脆皮泡芙」創下7秒賣一顆、半年推8種口味的紀錄，去年升級運用鮮乳坊桂芳牧場鮮乳，首月熱銷超過12萬顆。圖／全家便利商店提供
3月22日至4月18日於全家便利商店購買指定中杯以上咖啡品項，即可用半價加購甜點。圖／全家便利商店提供
3月22日至4月18日於全家便利商店購買指定中杯以上咖啡品項，即可用半價加購甜點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熱賣8年至今仍是貨架上的不敗定番品「法式檸檬塔」，每月熱銷超過20萬個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熱賣8年至今仍是貨架上的不敗定番品「法式檸檬塔」，每月熱銷超過20萬個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出「千層蛋糕」，細緻的餅皮與鮮奶油內餡，濃郁而不甜膩的層次堆疊，打造媲美專賣店的精緻口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出「千層蛋糕」，細緻的餅皮與鮮奶油內餡，濃郁而不甜膩的層次堆疊，打造媲美專賣店的精緻口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月22日起推出全新甜點品牌「minimore」，打造24小時、4,100間規模的全台最大甜點專賣店。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店3月25日補班日於App推出「可可泡芙蛋糕」3入88元的單日限定7折優惠。記者陳立儀／攝影
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