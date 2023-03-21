邊境攔截日本草莓農藥違規 越南蚵肉檢出無機砷

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，這次又有2批自日本進口草莓農藥違規，另外，還有2批進口自越南的蚵肉被檢出無機砷超標，全數依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有10項檢驗不合格產品，如中國大陸的五味子提取物、義大利的西西里生杏仁果（去皮）、韓國的泡菜醬（醃整顆白菜專用）等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

自日本進口鮮草莓因農藥殘留違規，食藥署去年11月起，針對日本進口鮮草莓採取百分百逐批查驗，這次又抓到2批日本草莓違規，分別被檢出殘留農藥Pyflubumide、克凡派超標，共約90公斤依規定退運或銷毀。

此外，這次有2名業者自越南進口蚵肉，均被檢出無機砷殘留超標，共2批、逾6700公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。