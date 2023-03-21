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歡慶迪士尼1百年！一口氣搜集14款最夯角色衛生紙必收

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
迪士尼歡慶百年，舒潔再度推出聯名商品。圖／舒潔提供
迪士尼歡慶百年，舒潔再度推出聯名商品。圖／舒潔提供

陪伴許多人成長的迪士尼，居然已經歡慶100周年，適逢百年慶，長期與迪士尼合作的舒潔衛生紙，再度跟迪士尼合作推出聯名系列，主打迪士尼百年慶典主題隨身面紙系列，更一口氣集合14款迪士尼超人氣角色，就是要讓大家全都包。

此次聯名系列中，涵蓋三眼怪、巴斯光年、米奇米妮、毛怪、熊抱哥之外，還有著史迪奇、仙杜瑞拉、雪寶，以及少見的神燈精靈、紅熊貓美美等，共有14款迪士尼當紅角色，還特別以混搭方式與舒潔袖珍包、紙手帕及旅行包等隨身面紙系列包裝合作，整體風格多元，根本就是要一次全都買。

為讓粉絲能夠隨身收藏，此次聯名涵蓋袖珍包面紙、紙手帕、旅行包，也就是大家外出都會需要的小物，目前已經在寶雅、康是美、屈臣氏、7-11、家樂福、大潤發、愛買、全聯、PCHOME、MOMO購物網等全國各通路上架販售。

部分通路推出買一送一、兩件優惠價，另外即日起至5月20日，凡消費者於指定通路購買舒潔迪士尼袖珍包、紙手帕及旅行包滿149元，可上網登錄發票，有機會抽中市價4萬元的頭獎兩人同遊東京迪士尼、以及2獎迪士尼系列不鏽鋼真空冰壩杯等。

迪士尼歡慶百年，舒潔再度推出聯名商品。圖／舒潔提供
迪士尼歡慶百年，舒潔再度推出聯名商品。圖／舒潔提供

迪士尼 購物網 衛生紙

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