聽新聞
test
0:00 / 0:00
歡慶迪士尼1百年！一口氣搜集14款最夯角色衛生紙必收
陪伴許多人成長的迪士尼，居然已經歡慶100周年，適逢百年慶，長期與迪士尼合作的舒潔衛生紙，再度跟迪士尼合作推出聯名系列，主打迪士尼百年慶典主題隨身面紙系列，更一口氣集合14款迪士尼超人氣角色，就是要讓大家全都包。
此次聯名系列中，涵蓋三眼怪、巴斯光年、米奇米妮、毛怪、熊抱哥之外，還有著史迪奇、仙杜瑞拉、雪寶，以及少見的神燈精靈、紅熊貓美美等，共有14款迪士尼當紅角色，還特別以混搭方式與舒潔袖珍包、紙手帕及旅行包等隨身面紙系列包裝合作，整體風格多元，根本就是要一次全都買。
為讓粉絲能夠隨身收藏，此次聯名涵蓋袖珍包面紙、紙手帕、旅行包，也就是大家外出都會需要的小物，目前已經在寶雅、康是美、屈臣氏、7-11、家樂福、大潤發、愛買、全聯、PCHOME、MOMO購物網等全國各通路上架販售。
部分通路推出買一送一、兩件優惠價，另外即日起至5月20日，凡消費者於指定通路購買舒潔迪士尼袖珍包、紙手帕及旅行包滿149元，可上網登錄發票，有機會抽中市價4萬元的頭獎兩人同遊東京迪士尼、以及2獎迪士尼系列不鏽鋼真空冰壩杯等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言