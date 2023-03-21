南美館推典藏展 洪通等4名在地著名藝術家

台南市美術館再推典藏展，這次展出的是在地4位藝術家的作品，包括洪通、張炳堂、許淵富及蔡草如，還向市政府借調典藏的洪通作品，以「民間信仰」與「在地風土」為兩大方向，展呈與分析藝術家的創作特色。

館方表示，洪通展區以台南市政府典藏的30件作品為選件基礎，以風格類型方式，分類為「廟宇與民俗藝術的影響」、「歡快的土地之夢」、「文字畫、畫文字」3個區塊，透過「在地風土」與「廟宇藝術」，推測洪通繪畫裡的空間感與造形轉化來源。展覽並呈現當年轟動台灣的新聞剪報，及藝術家重要年表，期盼更多人能認識這位特殊又傑出的藝術家。

在張炳堂展區中，取其獨具特色的主題「廟宇」，挑選〈開元寺之晨〉、〈廟宇秋景〉、〈孔廟禮門〉、〈大成門〉等9件作品，分析其中獨特的空間表現方式。其作品中的空間性質，由靈性的信仰空間，走向廟埕人與神準備相遇的過度空間，再走出廟門，回到世俗空間；穿插在其中的元素，是陽光、綠樹、陰蔭、泥土、藍天等自然空間，而〈大成門〉等作品，則是由外往內，視點穿過牌樓、廟門，看向廟宇室內空間，體現藝術家觀看臺南的不同視角。

許淵富展區呈現藝術家對攝影技術的熱愛與執念，展場可見其橫跨各種題材、研究攝影新技法。展區挑選了他擅長的光影形塑造形的〈信徒的手〉四連作，以及與信仰有關的主題〈信徒〉、〈一陣風〉、〈吹嗩吶者〉，正好也回應張炳堂、蔡草如的廟宇主題。

蔡草如展區則延續2022年在南美館舉辦的「蔡草如：神話、戲台與逆光赤城」展覽，蔡草如擅長將東西方媒材交融並用，配以俐落線條與清亮色彩，傳達寓意深遠的生活敘事。展覽中以「信仰生活」與「生活信仰」的雙行創作脈絡，呈現蔡草如人生各個階段以職人之姿行藝術之道的精神，提供觀眾一道漫步於台南生活與信仰之間的時光途徑。

【展覽資訊】

展覽名稱：「典藏聚焦：洪通、張炳堂、許淵富、蔡草如」

展覽期間：2023年3月21日~2024年4月7日

展覽地點：台南市美術館2館二樓展覽室F~H

展覽資訊：https://www.tnam.museum/exhibition/detail/396