快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超模禮服這裡訂！GUCCI Art Lab藝術實驗工坊限定開展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI 2023年的頂級貴賓專屬訂製空間「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」，以五大展區將匠人手藝、設計師精神，巧妙聚焦、精湛重現。圖／GUCCI提供（合成圖）
GUCCI 2023年的頂級貴賓專屬訂製空間「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」，以五大展區將匠人手藝、設計師精神，巧妙聚焦、精湛重現。圖／GUCCI提供（合成圖）

繼2022年「時尚巨星攝影棚」之後，GUCCI 2023年的頂級貴賓專屬訂製空間從2018年成立的「藝術實驗工坊」為靈感，將設計師與工藝聚焦之所在，透過「頂級珍稀包款」、「頂級訂製禮服」、「MTO個性化訂製服務」、「MTM西服訂製服務」，以及「精緻生活珠寶腕表（Premium Jewelry）」等五大展區帶來「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」，將匠人工藝與設計師精神、精湛再現。

GUCCI董事長暨執行長Marco Bizzarri曾表示，「Gucci Art Lab 無疑是GUCCI過去歷程中最顯著的成就之一，也是當今義大利最重要的行業投資之一。GUCCI Art Lab是一個學習技能和技藝的地方，一個激發靈感、創造思想的工作坊，而思想就是文化的命脈。」

無論是鱷魚、蜥蜴、蟒蛇…各種珍稀皮革都能進行訂製，加上30至40種顏色的多樣化變化，將讓GUCCI包款擁有豐沛的風格變化；其中最引人注目的首推Bamboo 1947包款，不僅由超過140個零件組成單一包款，其中光竹節提把製作就費時超過13小時，都能在「頂級珍稀包款」展區一覽無遺；而日前奧斯卡會後派對上、超模劉雯曾身穿的一件Salon訂製寶藍色刺繡亮片蕾絲鏤空禮服，則是52套頂級訂製禮服的其中一套、也是GUCCI訂製工藝與「頂級訂製禮服」展區的冰山一角。而全數52套再有4套（5款）為獨一無二、可進行量身修改；其中最高單價一款則為一套粉膚色蕾絲斗篷刺繡晚禮服，背面具精巧高擬真的金魚亮片刺繡圖騰，整套工時約需5,376小時手工製作，訂價約660萬元，也是全場最高單價作品。

「MTO個性化訂製服務」與「MTM西服訂製服務」則帶來了日常、派對、生活穿著的華麗可能；前者以女性為主，並可對花呢外套、斗篷洋裝、丹寧外套、高跟鞋或樂福鞋履；其中丹寧夾克還可選擇象徵貴族的蜜蜂、守護光明的山貓、忠誠的獵犬，機智好運的兔子為動物圖騰，後者則以男性為主，可進行領型、扣飾、花色絲巾、內襯與領口縮寫的細節變化，展現義大利男裝的風流倜儻。

最後的「精緻生活珠寶腕表」則聚焦於花卉（Flora）、獅頭（Lionhead）與酒神（Dionsus）三大主題，同樣擁有頂級珠寶的精神，運用了彩色寶石、垂墜式結構與文藝復興時期的古典美學，展現佛羅倫斯工匠的華麗金工巧手。「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」將為期間限定的快展特展，展期已由即日起開始，並至3月22日（三）為止，展出將為完全預約制，可電洽或親洽台北101、微風廣場、高雄漢神巨蛋等GUCCI專門店洽詢。

象徵GUCCI酒紅色的麂皮訂製西裝（MTM），訂價約26萬3,500元，另有GUCCI綠色麂皮款、皆為首次來台。記者釋俊哲 / 攝影
象徵GUCCI酒紅色的麂皮訂製西裝（MTM），訂價約26萬3,500元，另有GUCCI綠色麂皮款、皆為首次來台。記者釋俊哲 / 攝影
MTM訂製展區，將義大利男子的休閒、浮誇、享樂生活風格，雀躍再現。圖／GUCCI提供
MTM訂製展區，將義大利男子的休閒、浮誇、享樂生活風格，雀躍再現。圖／GUCCI提供
全數52套的訂製禮服，其中有四套（五款）為全世界獨一無二、可進行量身微調。圖／GUCCI提供
全數52套的訂製禮服，其中有四套（五款）為全世界獨一無二、可進行量身微調。圖／GUCCI提供
頂級訂製包款展區解構了包款輪廓、裁片、竹節提把的曠日費時，更將設計師精神與工匠手藝、「心手合一」。。圖／GUCCI提供
頂級訂製包款展區解構了包款輪廓、裁片、竹節提把的曠日費時，更將設計師精神與工匠手藝、「心手合一」。。圖／GUCCI提供
具有山貓、獵犬、兔子、蜜蜂四種動物昆蟲圖騰可供訂製的MTO展區，展現出GUCCI的童心一面。記者釋俊哲 / 攝影
具有山貓、獵犬、兔子、蜜蜂四種動物昆蟲圖騰可供訂製的MTO展區，展現出GUCCI的童心一面。記者釋俊哲 / 攝影
GUCCI 2023年的頂級貴賓專屬訂製空間「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」，以五大展區將匠人手藝、設計師精神，巧妙聚焦、精湛重現。圖／GUCCI提供
GUCCI 2023年的頂級貴賓專屬訂製空間「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」，以五大展區將匠人手藝、設計師精神，巧妙聚焦、精湛重現。圖／GUCCI提供
最高單價的一套粉膚色蕾絲斗篷刺繡晚禮服，背面具精巧高擬真的金魚亮片刺繡圖騰，整套工時約需5,376小時手工製作，斗篷與晚禮服合計總價約660萬元。圖／GUCCI提供
最高單價的一套粉膚色蕾絲斗篷刺繡晚禮服，背面具精巧高擬真的金魚亮片刺繡圖騰，整套工時約需5,376小時手工製作，斗篷與晚禮服合計總價約660萬元。圖／GUCCI提供
MTO訂製展區提供了花呢外套、斗篷洋裝、丹寧外套、高跟鞋履，以及蜜蜂、山貓、獵犬、兔子四種動物圖騰，無所不「訂」。圖／GUCCI提供
MTO訂製展區提供了花呢外套、斗篷洋裝、丹寧外套、高跟鞋履，以及蜜蜂、山貓、獵犬、兔子四種動物圖騰，無所不「訂」。圖／GUCCI提供
「精緻生活珠寶腕表」（Premium Jewelry）展區，前排獅頭珠寶手鐲訂價約100萬4,800元，後方右側為酒神手鐲訂價約46萬7,700元、左側為酒神手鐲手表訂價約70萬6,900元。記者釋俊哲 / 攝影
「精緻生活珠寶腕表」（Premium Jewelry）展區，前排獅頭珠寶手鐲訂價約100萬4,800元，後方右側為酒神手鐲訂價約46萬7,700元、左側為酒神手鐲手表訂價約70萬6,900元。記者釋俊哲 / 攝影
以獅頭、酒神與花卉為三大主題的Premium Jewelry珠寶區，展現了頂級珠寶的日常生活風格可能。圖／GUCCI提供
以獅頭、酒神與花卉為三大主題的Premium Jewelry珠寶區，展現了頂級珠寶的日常生活風格可能。圖／GUCCI提供

義大利

延伸閱讀

首屆嘉義文化獎 在地藝術家楊元太、王文志獲殊榮

竹北遠百成藝術廊帶 花蓮原民工藝家展木雕品

超模辣眼睛！奧斯卡後派對狂噴火　AA領軍全身看光光、Schafer只用一根羽毛遮雙峰、劉雯又帥又性感

Hanni厚瀏海激似持修「社長大人」上身？西裝穿搭曬跨國明星臉超有戲！

相關新聞

G-SHOCK話題新表終於來了！看心情隨便你「換臉」就能有新風格

迎接品牌創立40周年，CASIO旗下G-SHOCK陸續推出多款紀念腕表之後，還能有什麼新花樣呢？答案就是隨時能「換臉」的G-B001系列，讓人買了一只表，卻能有兩款不同風格，在去年12月曝光後就引起討論話題，現在台灣也終於上市了！

疫後解封人氣買氣熱絡 備戰母親節百貨春季新櫃上陣

解封效益讓百貨第一季來客、買氣恢復熱絡，隨著上半年業績標竿母親節檔期隨後將至，百貨改裝新櫃也紛紛展開，讓消費者更多新選擇...

票房破4億！灌籃高手電影設定集出版 收錄短篇漫畫「耳環」

電影「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」自1月於台灣上映，票房破新台幣4億元，片中敘說角色「宮城良田」成...

霸氣紅唇與眼妝就是有魅力！舒淇最新代言照完美曝光

日前剛剛官方宣佈，成為TOM FORD BEAUTY品牌香氛與彩妝形象大使的舒淇，最新代言照曝光，她在最新廣告中，不賣弄...

千元有找！「realme Buds T100真無線耳機」撞色設計超潮

以打造潮玩生活為目標的智慧手機品牌realme，新推出入門真無線耳機realme Buds T100，大膽亮眼的設計與面...

百達翡麗珍稀工藝四月開展！逾60款珍稀時計現正預約中

隨著2023年的「鐘表與奇蹟展」將在下周一3月27日開展，頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）也宣布：將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦