超模禮服這裡訂！GUCCI Art Lab藝術實驗工坊限定開展

繼2022年「時尚巨星攝影棚」之後，GUCCI 2023年的頂級貴賓專屬訂製空間從2018年成立的「藝術實驗工坊」為靈感，將設計師與工藝聚焦之所在，透過「頂級珍稀包款」、「頂級訂製禮服」、「MTO個性化訂製服務」、「MTM西服訂製服務」，以及「精緻生活珠寶腕表（Premium Jewelry）」等五大展區帶來「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」，將匠人工藝與設計師精神、精湛再現。

GUCCI董事長暨執行長Marco Bizzarri曾表示，「Gucci Art Lab 無疑是GUCCI過去歷程中最顯著的成就之一，也是當今義大利最重要的行業投資之一。GUCCI Art Lab是一個學習技能和技藝的地方，一個激發靈感、創造思想的工作坊，而思想就是文化的命脈。」

無論是鱷魚、蜥蜴、蟒蛇…各種珍稀皮革都能進行訂製，加上30至40種顏色的多樣化變化，將讓GUCCI包款擁有豐沛的風格變化；其中最引人注目的首推Bamboo 1947包款，不僅由超過140個零件組成單一包款，其中光竹節提把製作就費時超過13小時，都能在「頂級珍稀包款」展區一覽無遺；而日前奧斯卡會後派對上、超模劉雯曾身穿的一件Salon訂製寶藍色刺繡亮片蕾絲鏤空禮服，則是52套頂級訂製禮服的其中一套、也是GUCCI訂製工藝與「頂級訂製禮服」展區的冰山一角。而全數52套再有4套（5款）為獨一無二、可進行量身修改；其中最高單價一款則為一套粉膚色蕾絲斗篷刺繡晚禮服，背面具精巧高擬真的金魚亮片刺繡圖騰，整套工時約需5,376小時手工製作，訂價約660萬元，也是全場最高單價作品。

「MTO個性化訂製服務」與「MTM西服訂製服務」則帶來了日常、派對、生活穿著的華麗可能；前者以女性為主，並可對花呢外套、斗篷洋裝、丹寧外套、高跟鞋或樂福鞋履；其中丹寧夾克還可選擇象徵貴族的蜜蜂、守護光明的山貓、忠誠的獵犬，機智好運的兔子為動物圖騰，後者則以男性為主，可進行領型、扣飾、花色絲巾、內襯與領口縮寫的細節變化，展現義大利男裝的風流倜儻。

最後的「精緻生活珠寶腕表」則聚焦於花卉（Flora）、獅頭（Lionhead）與酒神（Dionsus）三大主題，同樣擁有頂級珠寶的精神，運用了彩色寶石、垂墜式結構與文藝復興時期的古典美學，展現佛羅倫斯工匠的華麗金工巧手。「GUCCI Art Lab藝術實驗工坊」將為期間限定的快展特展，展期已由即日起開始，並至3月22日（三）為止，展出將為完全預約制，可電洽或親洽台北101、微風廣場、高雄漢神巨蛋等GUCCI專門店洽詢。