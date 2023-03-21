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限時2天！7-ELEVEN門市推「哈根達斯迷你杯、雪糕」任選第2件2折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市自3月25日至3月26日推出限定補班日超殺優惠，哈根達斯迷你杯、雪糕任選第2件2折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月25日至3月26日推出限定補班日超殺優惠，哈根達斯迷你杯、雪糕任選第2件2折。圖／7-ELEVEN提供

再撐一下就放假！今年連續假期天數多，3月是今年上班天數最多的月份， 7-ELEVEN在補班日為上班族加油打氣，整合線上線下平台資源，推出哈根達斯、機能飲與指定咖啡等品項優惠，迎接補班日不憂鬱

7-ELEVEN門市3月25日至3月26日限時2天推出獨家限定補班日超殺優惠，哈根達斯迷你杯、雪糕任選第2件2折，2件只要138元，相當於現省92元（不含迪士尼造型迷你杯米奇款、米妮款、唐老鴨款）；門市同步推出指定紅牛機能飲品250ml任選2罐89元。

根據7-ELEVEN觀察，每到收假上班日，濃厚咖啡風味的CITY CAFE濃萃咖啡系列銷量會較平日成長1成，加倍烘烤香氣、啜飲咖啡香回甘醇厚，最適合補班日提振精神。7-ELEVEN門市自3月24日至3月26日推出「CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡（冰／熱）」任選2杯88元、「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵（冰／熱）」任選買1送1優惠。為搶攻植系潮流商機，CITY PRIMA精品燕麥拿鐵以柑橘與莓果甜香的非洲「衣索比亞古吉」精品咖啡加入OATLY燕麥奶，口感滑順回甘。CITY PRIMA精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。

此外，OPEN POINT App「行動隨時取」3月25日至3月29日推出「CITY CAFE X哈根達斯聯名限定149元系列指定飲品」任選買2送2優惠，包含抹茶紅豆拿鐵冰沙、莓好拿鐵冰沙、芒果覆盆子拿鐵冰沙，每日限量任選買2送2優惠；CITY系列風味飲品也推出買4送2指定優惠，包含「CITY TEA一顆檸檬青茶和一顆檸檬紅茶」及香醇濃郁的「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵」皆可享優惠。

OPEN POINT App「行動隨時取」3月25日至3月29日推出CITY CAFE X 哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App「行動隨時取」3月25日至3月29日推出CITY CAFE X 哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月24日至3月26日推出「CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡（冰／熱）」任選2杯88元、「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵（冰／熱）」任選買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月24日至3月26日推出「CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡（冰／熱）」任選2杯88元、「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵（冰／熱）」任選買1送1優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月25日至3月26日推出限定補班日超殺優惠，哈根達斯迷你杯、雪糕任選第2件2折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月25日至3月26日推出限定補班日超殺優惠，哈根達斯迷你杯、雪糕任選第2件2折。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App「行動隨時取」3月25日至3月29日推出指定飲品買4送2優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App「行動隨時取」3月25日至3月29日推出指定飲品買4送2優惠。圖／7-ELEVEN提供
為上班族補充活力，7-ELEVEN門市3月25日至3月26日推出指定紅牛機能飲品250ml任選2罐89元。圖／7-ELEVEN提供
為上班族補充活力，7-ELEVEN門市3月25日至3月26日推出指定紅牛機能飲品250ml任選2罐89元。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 補班日 憂鬱

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