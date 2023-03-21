限時2天！7-ELEVEN門市推「哈根達斯迷你杯、雪糕」任選第2件2折

再撐一下就放假！今年連續假期天數多，3月是今年上班天數最多的月份， 7-ELEVEN在補班日為上班族加油打氣，整合線上線下平台資源，推出哈根達斯、機能飲與指定咖啡等品項優惠，迎接補班日不憂鬱。

7-ELEVEN門市3月25日至3月26日限時2天推出獨家限定補班日超殺優惠，哈根達斯迷你杯、雪糕任選第2件2折，2件只要138元，相當於現省92元（不含迪士尼造型迷你杯米奇款、米妮款、唐老鴨款）；門市同步推出指定紅牛機能飲品250ml任選2罐89元。

根據7-ELEVEN觀察，每到收假上班日，濃厚咖啡風味的CITY CAFE濃萃咖啡系列銷量會較平日成長1成，加倍烘烤香氣、啜飲咖啡香回甘醇厚，最適合補班日提振精神。7-ELEVEN門市自3月24日至3月26日推出「CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡（冰／熱）」任選2杯88元、「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵（冰／熱）」任選買1送1優惠。為搶攻植系潮流商機，CITY PRIMA精品燕麥拿鐵以柑橘與莓果甜香的非洲「衣索比亞古吉」精品咖啡加入OATLY燕麥奶，口感滑順回甘。CITY PRIMA精品咖啡、熱精品燕麥拿鐵限指定門市販售。