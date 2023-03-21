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酸甜清香！Suage湯咖哩推「夕張哈密瓜霜淇淋、拉昔」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
哈密瓜優格霜淇淋，每份50元，統一時代店限定。圖／Suage提供
哈密瓜優格霜淇淋，每份50元，統一時代店限定。圖／Suage提供

果肉飽滿又香甜的「夕張哈密瓜」乃是北海道代表性的物產，也是頂級的送禮選擇。來自北海道的湯咖哩「Suage」自即日起以夕張哈密瓜果醬為主角，限定推出「哈密瓜優格霜淇淋」與「哈密瓜拉昔」，呈現經典的清香滋味。

夕張哈密瓜的甜點在日本造成風潮，北海道7-ELEVEN近期也限定推出「北海道哈密瓜霜淇淋」，引起網路社群的熱烈討論。因此Suage湯咖哩同步延續話題，在台推出夕張哈密瓜系甜品。其中「哈密瓜優格霜淇淋」以北海道進口的夕張哈密瓜果醬搭配為具有優格乳酸感的原味霜淇淋，造出均衡的平衡風味，每份50元，統一時代店限定。「哈密瓜拉昔」則同樣使用夕張哈密瓜果醬製作，具有哈密瓜甜香氣息與濃厚的酸甜口感，全店舖均有販售，每份80元。

除此之外，Suage湯咖哩也推薦季節限定的「日式雞肉丸湯咖哩」。以日本居酒屋常見的串烤雞肉丸為概念，選用桂丁土雞的去骨雞腿肉、去骨尾椎、三腳軟骨與雞皮等部位混搭製作成雞肉丸，並有原味、紫蘇兩種風味。搭配上湯咖哩湯頭之後，散發出成熟的層次魅力，每份380元。

哈密瓜拉昔，每份80元。圖／Suage提供
哈密瓜拉昔，每份80元。圖／Suage提供

北海道 霜淇淋 日本

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