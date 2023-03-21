櫻花季專屬！麒麟一番搾櫻花款限量設計罐 全台粉嫩登場

迎接一年一度的櫻花季節，台灣KIRIN推出期間限定「麒麟一番搾櫻花款限量設計罐」，將落櫻繽紛的春季浪漫，體現在一番搾罐身上。新品預計3月22日起浪漫上市，罐裝500毫升在7-ELEVEN獨家登場，罐裝350毫升則於萊爾富、OK便利商店、楓康、寶雅、家樂福等各通路陸續上市。

麒麟一番搾啤酒30多年來秉持職人精神，堅持以純麥芽釀造，不添加其他副原料，採用「一番搾製法」只萃取第一道麥汁釀造，嚴選的二条大麥及上等啤酒花，細細引出高品質麥香，讓每一口都是滿滿的原始麥芽芳香，以及啤酒花的獨特香味及苦味，搭配綿密細緻的泡沫，整體更滑順入喉，口感及味覺的多層次，每一口每一秒都釋放絕妙滋味。

「隨著台灣陸續開放口罩解禁，此次台灣麒麟推出一番搾櫻花款限量設計罐，就是想邀請大家在春天生意盎然的季節，出外感受大自然的生命力，把握一年一度最浪漫的櫻花季。」台灣麒麟董事長上田隆史表示：「不管是與情人、家人抑或是好友，佐著職人釀造的純粹口感一起享受美好時光，台灣麒麟希望在消費者日常生活中的每個珍貴時刻，都能放鬆自我，享受最純粹幸福時光。」

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