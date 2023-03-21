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2.5次元音樂劇「美少女戰士」下個月開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「美少女戰士」音樂劇首次來台，下個月開演。圖／聯合數位文創 提供
「美少女戰士」音樂劇首次來台，下個月開演。圖／聯合數位文創 提供

九Ｏ年代最具代表性的少女漫畫之一「美少女戰士」今年將首度以2.5次元音樂劇登上台灣舞台，消息一出造成廣大粉絲搶票，紛紛都想親眼目睹真人版的美少女戰士，以及何謂「2.5次元音樂劇」。演出將在四月七日至九日登場，僅僅不到三周，呼籲有興趣的觀眾把握機會前往購票。

「2.5次元音樂劇」在於「模仿與重現」，將動漫作品以真人演出方式呈現，而不同於電影或戲劇，2.5次元音樂劇著重在漫畫還原，演出內容與角色設定會更接近原著，且為增加動漫氛圍，舞台設計、聲光效果、臨場視覺等等都更華麗，因此獲得廣大粉絲支持，彷彿真正走進美少女戰士的宇宙。這部經典作品出刊至今已滿三十周年，在全球售出超過三萬六千冊，締造五十億美元的銷售佳績，所衍生出動畫、電影、遊戲、音樂劇、展覽更是佈及全球，粉絲不計其數，無人能敵，「美少女戰士」音樂劇也在東京、巴黎、紐約造成全球轟動，終於要在今年四月首度登陸台灣，值得粉絲期待。

由聯合數位文創主辦之「美少女戰士」2.5次元音樂劇，四月七日至四月九日於台北國父紀念館演出，最低優惠八八折起，購票請上 udn售票網，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。

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