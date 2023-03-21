2.5次元音樂劇「美少女戰士」下個月開演

迎接品牌創立40周年，CASIO旗下G-SHOCK陸續推出多款紀念腕表之後，還能有什麼新花樣呢？答案就是隨時能「換臉」的G-B001系列，讓人買了一只表，卻能有兩款不同風格，在去年12月曝光後就引起討論話題，現在台灣也終於上市了！

2023-03-21 17:23