李晶晶、吳速玲曬機場時尚穿搭 超正美照讓網驚呼「這根本是女團吧？」

同為40歲世代的「時尚媽咪」吳速玲和李晶晶日前受到時裝品牌MICHAEL KORS的邀請，前往海外參與活動，分別曬出機場穿搭造型。兩人皆一身休閒打扮，配上品牌經典包款，一副好萊塢女星要去度假的氛圍，超正美照曝光後，更讓網友驚呼「這根本是女團吧？」

李晶晶真的有點忙，上周才帶著女兒南下高雄朝聖BLACKPINK演唱會，旋即就搭機飛出國參與MICHAEL KORS的Jet Set活動。行程滿檔，但現身機場時，也不見李晶晶露出疲態，而是身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，搭配舒適休閒鞋和太陽眼鏡，一副就像是紐約上城名媛要去漢普頓度假般的愜意。而吳速玲也不甘示弱，穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，加上墨鏡陪襯，根本是正到會發光。兩位時尚媽咪的機場時尚一點當不輸當紅女星，難怪會讓網友覺得有「女團」的魅力。

吳速玲穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，加上墨鏡陪襯，根本是正到會發光。圖／MICHAEL KORS提供

值得消費者關注的是，李晶晶現身機場搭配的Astor包款，MICHAEL KORS重新詮釋的版本。特色是簡潔線條和純熟皮革工藝彰顯了來自上城區優雅氣質，獨特的鉚釘則增添了幾分個性，展現了兼容並蓄風格，是一款在任何城市都能搭配的手提包。而吳速玲所提的黑色緹花大型托特包，則有著全新Empire帝國Logo，利用菱格型鍊條圖騰呈現奢華感。MICHAEL KORS以緹花方式將花紋搭織，運用在各式包款及休閒鞋上。另外，MICHAEL KORS在3月初就宣布了舒淇擔任全球代言人，不過還未有以此身份出席公開場合，據瞭解她將可能會現身這場Jet Set活動。

吳速玲穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，根本是正到會發光。圖／MICHAEL KORS提供

李晶晶身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，搭配舒適休閒鞋和太陽眼鏡。圖／MICHAEL KORS提供

李晶晶身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，現身機場。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，23,300元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，16,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Empire黑色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Astor奶油白鉚釘經典側背包，20,900元。圖／MICHAEL KORS提供