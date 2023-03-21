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李晶晶、吳速玲曬機場時尚穿搭 超正美照讓網驚呼「這根本是女團吧？」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
吳速玲（左）和李晶晶受到時裝品牌MICHAEL KORS的邀請，前往海外參與活動，分別曬出機場穿搭造型。圖／MICHAEL KORS提供
吳速玲（左）和李晶晶受到時裝品牌MICHAEL KORS的邀請，前往海外參與活動，分別曬出機場穿搭造型。圖／MICHAEL KORS提供

同為40歲世代的「時尚媽咪」吳速玲和李晶晶日前受到時裝品牌MICHAEL KORS的邀請，前往海外參與活動，分別曬出機場穿搭造型。兩人皆一身休閒打扮，配上品牌經典包款，一副好萊塢女星要去度假的氛圍，超正美照曝光後，更讓網友驚呼「這根本是女團吧？」

李晶晶真的有點忙，上周才帶著女兒南下高雄朝聖BLACKPINK演唱會，旋即就搭機飛出國參與MICHAEL KORS的Jet Set活動。行程滿檔，但現身機場時，也不見李晶晶露出疲態，而是身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，搭配舒適休閒鞋和太陽眼鏡，一副就像是紐約上城名媛要去漢普頓度假般的愜意。而吳速玲也不甘示弱，穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，加上墨鏡陪襯，根本是正到會發光。兩位時尚媽咪的機場時尚一點當不輸當紅女星，難怪會讓網友覺得有「女團」的魅力。

吳速玲穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，加上墨鏡陪襯，根本是正到會發光。圖／MICHAEL KORS提供
吳速玲穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，加上墨鏡陪襯，根本是正到會發光。圖／MICHAEL KORS提供

值得消費者關注的是，李晶晶現身機場搭配的Astor包款，MICHAEL KORS重新詮釋的版本。特色是簡潔線條和純熟皮革工藝彰顯了來自上城區優雅氣質，獨特的鉚釘則增添了幾分個性，展現了兼容並蓄風格，是一款在任何城市都能搭配的手提包。而吳速玲所提的黑色緹花大型托特包，則有著全新Empire帝國Logo，利用菱格型鍊條圖騰呈現奢華感。MICHAEL KORS以緹花方式將花紋搭織，運用在各式包款及休閒鞋上。另外，MICHAEL KORS在3月初就宣布了舒淇擔任全球代言人，不過還未有以此身份出席公開場合，據瞭解她將可能會現身這場Jet Set活動。

吳速玲穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，根本是正到會發光。圖／MICHAEL KORS提供
吳速玲穿著MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，手提Gigi Empire黑色緹花大型托特包，根本是正到會發光。圖／MICHAEL KORS提供

李晶晶身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，搭配舒適休閒鞋和太陽眼鏡。圖／MICHAEL KORS提供
李晶晶身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，搭配舒適休閒鞋和太陽眼鏡。圖／MICHAEL KORS提供

李晶晶身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，現身機場。圖／MICHAEL KORS提供
李晶晶身穿MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，手提全新Astor奶油白鉚釘經典側背包，現身機場。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，23,300元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors春季系列條紋針織短袖POLO洋裝，23,300元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，16,100元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors春季系列藍色丹寧經典圖騰削肩長洋裝，16,100元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Empire黑色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Empire黑色緹花綁帶休閒鞋，11,200元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Astor奶油白鉚釘經典側背包，20,900元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Astor奶油白鉚釘經典側背包，20,900元。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Gigi Empire 黑色緹花大型托特包，21,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Gigi Empire 黑色緹花大型托特包，21,800元。圖／MICHAEL KORS提供

機場 舒淇 BLACKPINK

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