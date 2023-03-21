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又辣又帥！金晨、艾莉西亞薇坎德戴LV VOLT中性風珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登品牌大使金晨演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使金晨演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供

LV Volt珠寶系列，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）鐘表珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof，將品牌代表字母L和V，採用簡潔線條交織出富有建築感的圖案，於2020年推出的經典設計。系列探索品牌所重視的抽象藝術形式，讓這兩個字母跨越了邊界和性別。今年，LV Volt系列延伸出更多別更特色的新作，並請來品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、剛剛加入路易威登家族的女星金晨、以及饒舌歌手Kid Cudi演繹最新形象，展現系列珠寶不羈的魅力。

在最新作品中暗藏著對運動的隱喻，又加入了新的特色。白K金和黃K金材質的項墜和耳釘，推出鑲嵌鑽石的新款式，而為了使最多的光線流進鑽石、更顯閃亮火光，路易威登特地採用創新的鑲嵌方式，以三個三角形的白K金鑲爪來固定。 相同款式的設計也同時推出一只黃K金鑽戒，以及18K白金胸針；在一對全新設計的黃K金鑽石建築風格耳釘上，則使採用放大V字母線條的方式，營造有別以往的視覺效果。

2022年推出的LV Volt Play手環，今年則同樣推出新作，並提供兩款尺寸選擇。手環中間的L和V兩個字母圖案以18K黃金製作，搭配可更換的手環則採用創新的編織方式，由閃亮的黃K金線搭配紅色或黑色聚酰氨編織而成， 別具動感的環扣使手環配戴起來更具現代感。

LV Volt One黃金與密鑲鑽石耳環，單枚12萬元。圖／路易威登提供
LV Volt One黃金與密鑲鑽石耳環，單枚12萬元。圖／路易威登提供
LV Volt One黃K金與鑽石耳環，26萬元。圖／路易威登提供
LV Volt One黃K金與鑽石耳環，26萬元。圖／路易威登提供
風格中性的LV Volt珠寶系列今年推出全更豐富的選擇。圖／路易威登提供
風格中性的LV Volt珠寶系列今年推出全更豐富的選擇。圖／路易威登提供
LV Volt One白K金配鑽石胸針，21萬9,000元。圖／路易威登提供
LV Volt One白K金配鑽石胸針，21萬9,000元。圖／路易威登提供
LV Volt One 白金及密鑲鑽石吊墜，18萬7,000元。圖／路易威登提供
LV Volt One 白金及密鑲鑽石吊墜，18萬7,000元。圖／路易威登提供
LV Volt One黃K金及密鑲鑽石吊墜，18萬元。圖／路易威登提供
LV Volt One黃K金及密鑲鑽石吊墜，18萬元。圖／路易威登提供
LV Volt One黃K金及密鑲鑽石戒指，25萬8,000元。圖／路易威登提供
LV Volt One黃K金及密鑲鑽石戒指，25萬8,000元。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供
LV Volt One白金與密鑲鑽石耳環，單枚12萬7,000元。圖／路易威登提供
LV Volt One白金與密鑲鑽石耳環，單枚12萬7,000元。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使艾莉西亞薇坎德演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使金晨演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供
路易威登品牌大使金晨演繹LV Volt珠寶系列最新形象。圖／路易威登提供

LV 鑽石

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