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又辣又帥！金晨、艾莉西亞薇坎德戴LV VOLT中性風珠寶
LV Volt珠寶系列，是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）鐘表珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof，將品牌代表字母L和V，採用簡潔線條交織出富有建築感的圖案，於2020年推出的經典設計。系列探索品牌所重視的抽象藝術形式，讓這兩個字母跨越了邊界和性別。今年，LV Volt系列延伸出更多別更特色的新作，並請來品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、剛剛加入路易威登家族的女星金晨、以及饒舌歌手Kid Cudi演繹最新形象，展現系列珠寶不羈的魅力。
在最新作品中暗藏著對運動的隱喻，又加入了新的特色。白K金和黃K金材質的項墜和耳釘，推出鑲嵌鑽石的新款式，而為了使最多的光線流進鑽石、更顯閃亮火光，路易威登特地採用創新的鑲嵌方式，以三個三角形的白K金鑲爪來固定。 相同款式的設計也同時推出一只黃K金鑽戒，以及18K白金胸針；在一對全新設計的黃K金鑽石建築風格耳釘上，則使採用放大V字母線條的方式，營造有別以往的視覺效果。
2022年推出的LV Volt Play手環，今年則同樣推出新作，並提供兩款尺寸選擇。手環中間的L和V兩個字母圖案以18K黃金製作，搭配可更換的手環則採用創新的編織方式，由閃亮的黃K金線搭配紅色或黑色聚酰氨編織而成， 別具動感的環扣使手環配戴起來更具現代感。
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