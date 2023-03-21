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Jeremy Scott結束與Moschino合作 十年來的奇思妙想只能回味

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
在Moschino擔任創意總監十年的Jeremy Scott，宣布離開Moschino，展開下一個篇章。圖／IG：Jeremy Scott
在Moschino擔任創意總監十年的Jeremy Scott，宣布離開Moschino，展開下一個篇章。圖／IG：Jeremy Scott

時尚鬼才Jeremy Scott在2013年加入Moschino擔任創意總監，在這期間各式天馬行空、腦洞大開充滿幽默感的創意，讓Jeremy Scott的名字幾乎與Moschino畫上等號。不過就在進入十年之際，Jeremy Scott在個人社群平台宣布將離開Moschino創意總監的位置。不喜歡打安全牌的Jeremy Scott，在Moschino的十年裡，創造了無數令人印象深刻的秀場瞬間，他的離開肯定令品牌粉絲不捨，但同時也期待他下一步的動作。

Jeremy Scott的創意自由奔放，從不設限、突破傳統就是他創作的中心思想，自2013年10月推出開創性的2014秋冬系列以來，忠於品牌的基因，加上無所畏懼、引人注目的風格，他把自己的信念完全注入，讓Moschino在眾多時尚品牌中，走出一條特立獨行的路。

像是翻玩速食品牌、卡通人物、芭比、餅乾包裝、清潔劑、交通三角錐等各種生活元素出現在時裝華服之上，Jeremy Scott擅長將已存在的事物進行轉化，世界萬物都可以是成就亮眼的時尚元素，以幽默、調皮、戲謔的方式，完成各種想像。

Jeremy Scott雖然離開Moschino，但他同時也預告，已等不及要與大家分享他下一個篇章。而Moschino目前尚未宣布新任創意總監由誰接手。

Jeremy Scott的無預警離職讓品牌粉絲難以置信，甚至無法想像沒有Jeremy Scott的Moschino會長什麼樣子。雖然Jeremy Scott在任期間創造了不少爆款設計讓Moschino聲名大噪，也曾經是帶領業績向前衝的頭號功臣。但他過於鮮明、戲劇化的設計風格，經過了十年難免引起市場的審美疲勞，帶動品牌業績增長效果也開始逐漸疲弱，也許這也是集團與他十年約滿不再續約的原因之一。

Moschino母公司Aeffe S.p.A.董事長Massimo Ferretti表示「我很幸運有機會與擁有創意能量的Jeremy Scott一起工作。我要感謝他十年來對Franco Moschino傳承品牌的承諾，以及他所引領的一個獨 特而充滿歡樂的願景，這將永遠成為Moschino歷史的一部分。」

Jeremy Scott也指出「在Moschino度過的這十年是創造力和想像力的美好慶典。我為自己留下的作品感到非常自豪。」

將代表速食文化的標誌導入時裝，是Jeremy Scott的知名系列之一。圖／IG：Jeremy Scott
將代表速食文化的標誌導入時裝，是Jeremy Scott的知名系列之一。圖／IG：Jeremy Scott
各種生活情境與物件，都可以是Jeremy Scott的創意來源。圖／IG：Jeremy Scott
各種生活情境與物件，都可以是Jeremy Scott的創意來源。圖／IG：Jeremy Scott
Moschino 2023秋冬系列聚焦龐克主題。圖／IG：Jeremy Scott
Moschino 2023秋冬系列聚焦龐克主題。圖／IG：Jeremy Scott
卡通元素也是Jeremy Scott熱愛的設計主題。圖／IG：Jeremy Scott
卡通元素也是Jeremy Scott熱愛的設計主題。圖／IG：Jeremy Scott
各種生活情境與物件，都可以是Jeremy Scott的創意來源。圖／IG：Jeremy Scott
各種生活情境與物件，都可以是Jeremy Scott的創意來源。圖／IG：Jeremy Scott
風靡一時的Moschino的薯條手機殼。圖／IG：Jeremy Scott
風靡一時的Moschino的薯條手機殼。圖／IG：Jeremy Scott
各種生活情境與物件，都可以是Jeremy Scott的創意來源。圖／IG：Jeremy Scott
各種生活情境與物件，都可以是Jeremy Scott的創意來源。圖／IG：Jeremy Scott
Jeremy Scott的創意自由奔放從不設限。圖／IG：Jeremy Scott
Jeremy Scott的創意自由奔放從不設限。圖／IG：Jeremy Scott

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