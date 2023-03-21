Jeremy Scott結束與Moschino合作 十年來的奇思妙想只能回味

時尚鬼才Jeremy Scott在2013年加入Moschino擔任創意總監，在這期間各式天馬行空、腦洞大開充滿幽默感的創意，讓Jeremy Scott的名字幾乎與Moschino畫上等號。不過就在進入十年之際，Jeremy Scott在個人社群平台宣布將離開Moschino創意總監的位置。不喜歡打安全牌的Jeremy Scott，在Moschino的十年裡，創造了無數令人印象深刻的秀場瞬間，他的離開肯定令品牌粉絲不捨，但同時也期待他下一步的動作。

Jeremy Scott的創意自由奔放，從不設限、突破傳統就是他創作的中心思想，自2013年10月推出開創性的2014秋冬系列以來，忠於品牌的基因，加上無所畏懼、引人注目的風格，他把自己的信念完全注入，讓Moschino在眾多時尚品牌中，走出一條特立獨行的路。

像是翻玩速食品牌、卡通人物、芭比、餅乾包裝、清潔劑、交通三角錐等各種生活元素出現在時裝華服之上，Jeremy Scott擅長將已存在的事物進行轉化，世界萬物都可以是成就亮眼的時尚元素，以幽默、調皮、戲謔的方式，完成各種想像。

Jeremy Scott雖然離開Moschino，但他同時也預告，已等不及要與大家分享他下一個篇章。而Moschino目前尚未宣布新任創意總監由誰接手。

Jeremy Scott的無預警離職讓品牌粉絲難以置信，甚至無法想像沒有Jeremy Scott的Moschino會長什麼樣子。雖然Jeremy Scott在任期間創造了不少爆款設計讓Moschino聲名大噪，也曾經是帶領業績向前衝的頭號功臣。但他過於鮮明、戲劇化的設計風格，經過了十年難免引起市場的審美疲勞，帶動品牌業績增長效果也開始逐漸疲弱，也許這也是集團與他十年約滿不再續約的原因之一。

Moschino母公司Aeffe S.p.A.董事長Massimo Ferretti表示「我很幸運有機會與擁有創意能量的Jeremy Scott一起工作。我要感謝他十年來對Franco Moschino傳承品牌的承諾，以及他所引領的一個獨 特而充滿歡樂的願景，這將永遠成為Moschino歷史的一部分。」