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沙茶爐、部隊鍋變鍋燒意麵！引引還有芋泥吐司新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
芋泥脆粒厚片吐司，每份75元。圖／迷客夏提供
芋泥脆粒厚片吐司，每份75元。圖／迷客夏提供

「沙茶爐」是台南經典的火鍋之一。迷客夏旗下的餐飲品牌「引引」，本季以在地經典美食為發想，自3月22日起，首度推出「府城沙茶爐鍋燒意麵」，帶來全新的味覺體驗，另還有韓式部隊鍋鍋燒意麵、油蔥炸魚排乾拌麵同步登場。同時引引還推出「芋泥脆粒厚片吐司」，以雙色編織紋造型，帶來視覺與味覺的雙重享受。

位於台南永康的引引，主打「創新鍋燒意麵」，同時還提供多款輕食、炸物、飲品。本次新推出的「府城沙茶爐鍋燒意麵」，以炸過的扁魚、蝦米為基底，與大骨蔬菜高湯熬製成湯底，並加入九層塔、洋蔥增加層次，每份170元。「韓式部隊鍋鍋燒意麵」，則是選用韓式泡菜湯底，再加入年糕條、起司片等部隊鍋元素，並以大塊排骨肉取代火腿，滋味酸辣，每份170元。至於「油蔥炸魚排乾拌麵」則是將台式豬油油蔥炒香後，拌炒青蔥與麵條，同時搭配炸魚排上桌，每份140元。

除了創意麵食，引引還推出「芋泥脆粒厚片吐司」，使用芋頭芋泥、紫薯芋泥，並且加入鮮奶油增添滑順感，再以雙色編織紋造型鋪於吐司上，並且灑上黃金蕎麥脆粒，適合芋頭控品嚐，每份75元。

韓式部隊鍋鍋燒意麵，每份170元。圖／迷客夏提供
韓式部隊鍋鍋燒意麵，每份170元。圖／迷客夏提供
油蔥炸魚排乾拌麵，每份140元。圖／迷客夏提供
油蔥炸魚排乾拌麵，每份140元。圖／迷客夏提供
府城沙茶爐鍋燒意麵，每份170元。圖／迷客夏提供
府城沙茶爐鍋燒意麵，每份170元。圖／迷客夏提供
迷客夏旗下的引引，本季推出多款甜鹹新品。圖／迷客夏提供
迷客夏旗下的引引，本季推出多款甜鹹新品。圖／迷客夏提供

台南 洋蔥

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