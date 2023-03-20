搶普發6,000元商機 超商「ATM領現」享咖啡買1送1優惠

政府普發6,000元政策將於3月22日上午8點起開放民眾上網登記領取方式，各通路也摩拳擦準備搶商機，超商更是率先宣布推出買1送1優惠，吸引民眾事先上網點選「ATM領現」，待開放提領後前往店舖領現消費。

7-ELEVEN表示，民眾只要到全台超過6,700家門市內ATM領取普發6,000元，即可享指定商品買1送1起優惠，包括CITY CAFE特大美式咖啡、CITY CAFE大杯卡布奇諾、CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶、CITY TEA冰淇淋紅茶、老虎芝士流心雪糕、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、奧利奧捲心酥（巧克力/香草）、Mini口口香（芝士脆/蝦條經典原味）、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏同品項買1送1以及午后時光重乳奶茶TP330、Cheers氣泡水PET500同品項買2送2優惠。

全家則是攜手台新銀行，鼓勵民眾至設有台新銀行ATM之店舖進行「ATM領現」，即可獲得Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。