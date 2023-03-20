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搶普發6,000元商機 超商「ATM領現」享咖啡買1送1優惠
政府普發6,000元政策將於3月22日上午8點起開放民眾上網登記領取方式，各通路也摩拳擦準備搶商機，超商更是率先宣布推出買1送1優惠，吸引民眾事先上網點選「ATM領現」，待開放提領後前往店舖領現消費。
7-ELEVEN表示，民眾只要到全台超過6,700家門市內ATM領取普發6,000元，即可享指定商品買1送1起優惠，包括CITY CAFE特大美式咖啡、CITY CAFE大杯卡布奇諾、CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶、CITY TEA冰淇淋紅茶、老虎芝士流心雪糕、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、奧利奧捲心酥（巧克力/香草）、Mini口口香（芝士脆/蝦條經典原味）、DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏同品項買1送1以及午后時光重乳奶茶TP330、Cheers氣泡水PET500同品項買2送2優惠。
全家則是攜手台新銀行，鼓勵民眾至設有台新銀行ATM之店舖進行「ATM領現」，即可獲得Let’s Café大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。
OKmart則是率先推出優惠吸引消費者來店舖使用ATM，只要於3月22日至3月27日期間，至全台OKmart門市的台新銀行ATM存領，即可享中杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，同品項買1送1小白單優惠。另外還同步推出OKCAFE聯名飲品單杯8折優惠，包含阿華田系列的經典阿華田、熱阿華田摩卡拿鐵，以及黑糖系列的「黑糖道黑糖拿鐵」與「黑糖道黑糖醇奶茶」皆享有優惠。
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