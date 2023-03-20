芋泥可頌、閃電泡芙太狂了！7-ELEVEN攜手芋頭教主「酷的夢」推5款台、法風格聯名甜點

YouTuber行銷奏效？！7-ELEVEN這次再宣布與熱愛台灣芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's dream酷的夢」合作，將自3月22日起推出全新聯名開發「芋酷同行」系列芋頭麵包、甜點，同步與知名烘焙品牌合作開發限量甜點和冰品，芋頭控記下時間準備開吃囉！

芋頭長年是超商消費者熱愛的人氣口味，每次推出都掀起社群暴動。這次7-ELEVEN「芋酷同行」聯名新品主要聚焦在烘焙品類，嚴選香氣較濃的檳榔心品種在地芋頭，開發5款全新療「芋」系新品，台式、法式風格多元，產品項目更包含常溫麵包、冷藏甜點、冷凍食品，以及熱呼呼的蒸包、哈燒專櫃商品，首推具台式特色風味的麵包「芋泥肉鬆華爾滋」以柔軟甜麵包包裹著香濃芋泥與傳統肉鬆，外層則以酥脆千層，鹹甜滋味絕妙。

身為法國人的「酷」也挑戰將經典法式甜點閃電泡芙與芋頭做結合，推出少見的「芋泥閃電泡芙」，芋泥鮮奶油內餡挑戰味蕾，非常適合當下午茶。喜歡吃熱呼呼點心的民眾，不能錯過「芋泥流心雙色可頌」，與知名芋頭甜點品牌振頤軒合作開發，雙色外皮外酥內軟，大甲芋泥內餡吃起來還有細緻的顆粒感，僅在超過70間哈燒專櫃限定販售。另一款有著滿滿芋泥餡的經典「芋泥包」則是限定於1,300間7-ELEVEN門市蒸包機台販售。此外，7-ELEVEN也預告將於4月19日上市「芋酷同行奶芋冰沙」粉紫色的高顏值外觀，帶來視覺與味覺的滿滿療癒感。