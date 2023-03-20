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芋泥可頌、閃電泡芙太狂了！7-ELEVEN攜手芋頭教主「酷的夢」推5款台、法風格聯名甜點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新品特別加入法國元素，將經典法式甜點閃電泡芙推出少見的芋頭口味，每份2入售價49元。記者黃筱晴／攝影
新品特別加入法國元素，將經典法式甜點閃電泡芙推出少見的芋頭口味，每份2入售價49元。記者黃筱晴／攝影

YouTuber行銷奏效？！7-ELEVEN這次再宣布與熱愛台灣芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's dream酷的夢」合作，將自3月22日起推出全新聯名開發「芋酷同行」系列芋頭麵包甜點，同步與知名烘焙品牌合作開發限量甜點和冰品，芋頭控記下時間準備開吃囉！

芋頭長年是超商消費者熱愛的人氣口味，每次推出都掀起社群暴動。這次7-ELEVEN「芋酷同行」聯名新品主要聚焦在烘焙品類，嚴選香氣較濃的檳榔心品種在地芋頭，開發5款全新療「芋」系新品，台式、法式風格多元，產品項目更包含常溫麵包、冷藏甜點、冷凍食品，以及熱呼呼的蒸包、哈燒專櫃商品，首推具台式特色風味的麵包「芋泥肉鬆華爾滋」以柔軟甜麵包包裹著香濃芋泥與傳統肉鬆，外層則以酥脆千層，鹹甜滋味絕妙。

身為法國人的「酷」也挑戰將經典法式甜點閃電泡芙與芋頭做結合，推出少見的「芋泥閃電泡芙」，芋泥鮮奶油內餡挑戰味蕾，非常適合當下午茶。喜歡吃熱呼呼點心的民眾，不能錯過「芋泥流心雙色可頌」，與知名芋頭甜點品牌振頤軒合作開發，雙色外皮外酥內軟，大甲芋泥內餡吃起來還有細緻的顆粒感，僅在超過70間哈燒專櫃限定販售。另一款有著滿滿芋泥餡的經典「芋泥包」則是限定於1,300間7-ELEVEN門市蒸包機台販售。此外，7-ELEVEN也預告將於4月19日上市「芋酷同行奶芋冰沙」粉紫色的高顏值外觀，帶來視覺與味覺的滿滿療癒感。

除了聯名新品，7-ELEVEN於3月22日起也與多那之、春上布丁蛋糕、基隆連珍糕餅店等知名烘焙品牌合作推出限量甜點和冰品，包括上市熱賣超過10萬杯的「春上蛋糕杯」，首度推出「香濃芋泥」風味，滿滿芋泥和鮮奶油內餡超級邪惡；「多那之-芋泥布丁蛋糕杯」則是將經典口味芋泥布丁變化為創意滿點的杯子蛋糕，還有「連珍芋泥啵啵雪糕」，將招牌芋泥化身冰品，品嚐榔心芋角、粉圓、椰漿多重口感，一次滿足芋頭控的味覺享受。

芋酷同行芋泥閃電泡芙，將法式經典甜點加入本土檳榔心芋泥，內餡誠意滿滿。記者黃筱晴／攝影
芋酷同行芋泥閃電泡芙，將法式經典甜點加入本土檳榔心芋泥，內餡誠意滿滿。記者黃筱晴／攝影
芋酷同行芋泥包，售價25元，細緻Q彈的包子外皮與熱呼呼的芋泥餡完美結合。記者黃筱晴／攝影
芋酷同行芋泥包，售價25元，細緻Q彈的包子外皮與熱呼呼的芋泥餡完美結合。記者黃筱晴／攝影
芋酷同行芋泥包限定於1,300間7-ELEVEN門市蒸包機台販售。記者黃筱晴／攝影
芋酷同行芋泥包限定於1,300間7-ELEVEN門市蒸包機台販售。記者黃筱晴／攝影
上市熱賣超過10萬杯的「春上蛋糕杯」首度推出「香濃芋泥」風味，口感綿密輕柔的原味戚風蛋糕配上滿滿芋泥和鮮奶油的超強組合。記者黃筱晴／攝影
上市熱賣超過10萬杯的「春上蛋糕杯」首度推出「香濃芋泥」風味，口感綿密輕柔的原味戚風蛋糕配上滿滿芋泥和鮮奶油的超強組合。記者黃筱晴／攝影
芋泥流心雙色可頌，單顆售價45元，另推出冷凍3入包裝，買回家隨時現烤享受。記者黃筱晴／攝影
芋泥流心雙色可頌，單顆售價45元，另推出冷凍3入包裝，買回家隨時現烤享受。記者黃筱晴／攝影
除了聯名開發系列，7-ELEVEN也與多那之、春上布丁蛋糕、基隆連珍糕餅店等知名烘焙品牌合作推出限量甜點和冰品。記者黃筱晴／攝影
除了聯名開發系列，7-ELEVEN也與多那之、春上布丁蛋糕、基隆連珍糕餅店等知名烘焙品牌合作推出限量甜點和冰品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN自3月22日起推出以在地芋頭為素材的輕食和甜點，並與愛好芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's dream酷的夢」全新合作聯名開發「芋酷同行」系列商品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN自3月22日起推出以在地芋頭為素材的輕食和甜點，並與愛好芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's dream酷的夢」全新合作聯名開發「芋酷同行」系列商品。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN於超過70間哈燒專櫃限定販售「芋泥流心雙色可頌」，3月22日至4月18日搭配CITY CAFE中杯美式/拿鐵超值組合65元。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN於超過70間哈燒專櫃限定販售「芋泥流心雙色可頌」，3月22日至4月18日搭配CITY CAFE中杯美式/拿鐵超值組合65元。記者黃筱晴／攝影
連珍芋泥啵啵雪糕，將招牌芋泥化身冰品，一口咬下可品嚐榔心芋角、粉圓、椰漿多重口感。記者黃筱晴／攝影
連珍芋泥啵啵雪糕，將招牌芋泥化身冰品，一口咬下可品嚐榔心芋角、粉圓、椰漿多重口感。記者黃筱晴／攝影

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