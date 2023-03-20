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不怕被前排擋視線、不用買黃牛票 時尚品牌免費送你看人氣K-POP偶像演唱會

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
時尚品牌CHARLES & KEITH免費送大家看人氣K-POP偶像表演，還不怕被擋視線！圖／CHARLES & KEITH提供
時尚品牌CHARLES & KEITH免費送大家看人氣K-POP偶像表演，還不怕被擋視線！圖／CHARLES & KEITH提供

韓國天團BLACKPINK旋風來台，連續兩日在高雄開唱，讓粉絲一償見到偶像的心願。不過也因為太多人想看，引發諸多問題，包括演唱會首日藝人站起來擋住他人視線，或是超過原價數倍的「黃牛票」、以及公關票特權等爭議。然而，被消費者暱稱為「小CK」的時尚品牌CHARLES & KEITH則要免費送大家看人氣K-POP偶像表演，還不怕被擋視線！

時尚品牌CHARLES & KEITH總能緊跟潮流，宣布即日起至3月27日期間，於虛擬遊戲平台The Sandbox建造獨一無二的「CHARLESKEITHHAUS」。最吸引的部分，就是與近期發行新單曲的韓國人氣虛擬偶像歌手APOKI合作，只要完成其中的猜謎遊戲等各種有趣的任務，就能參與APOKI主持的露天派對。2019年誕生的APOKI目前已有多張專輯， TikTok上擁有400萬追隨者，單支MV更有近千萬次的觀看數，人氣不亞於目前的任何一位K-POP偶像，也因為備受網友喜愛，有許多品牌都曾與APOKI合作。

韓國人氣虛擬偶像歌手APOKI穿戴CHARLES & KEITH本季主打新品。圖／CHARLES & KEITH提供
韓國人氣虛擬偶像歌手APOKI穿戴CHARLES & KEITH本季主打新品。圖／CHARLES & KEITH提供

於是CHARLES & KEITH在以「時尚樂園State of Play」為藍本所建構的CHARLESKEITHHAUS中，找來APOKI於露天派對，穿戴本季主打新品。像是清新甜美的粉色毛呢款Sinead方釦繞踝高跟鞋，以及小巧可愛的Petra微笑肩背包，更會在派對中播放APOKI熱門歌曲，帶來熱鬧豐富的視聽盛宴。除此之外，CHARLESKEITHHAUS裡還有NFT畫廊，以及其他的春夏新品展示空間，展現了CHARLES & KEITH將觸角延伸到「元宇宙」的企圖。

CHARLES & KEITH在虛擬遊戲平台The Sandbox以「時尚樂園State of Play」為藍本，建構CHARLESKEITHHAUS。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH在虛擬遊戲平台The Sandbox以「時尚樂園State of Play」為藍本，建構CHARLESKEITHHAUS。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Sinead方扣繞踝高跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Sinead方扣繞踝高跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Petra微笑肩背包，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH粉色毛呢Sinead方扣繞踝高跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH粉色毛呢Sinead方扣繞踝高跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

派對 品牌 BLACKPINK 賈永婕

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