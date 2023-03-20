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全台僅700組！島國純釀2.0聯名禮盒 嘗得到台灣風土

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全新「島國純釀2.0」聯名禮盒，結合4款台灣黑豆醬油及洲南鹽場霜鹽。記者高婉珮／攝影
全新「島國純釀2.0」聯名禮盒，結合4款台灣黑豆醬油及洲南鹽場霜鹽。記者高婉珮／攝影

由多家台灣醬油釀造廠攜手合作的「島國純釀」計畫，今年推出全新版「島國純釀2.0」聯名禮盒，其中包括御鼎興的琥珀柴燒醬油、萬豐的多重釀蔭油、美東的柴魚醬油、新和春的乾式壺底油以及洲南鹽場的霜鹽，是一組吃得到台灣風土的醬油禮盒。全新版「島國純釀2.0」聯名禮盒，即日起限量發行，全台僅700組，除可於「島國純釀風土販製所」臉書粉絲團線上訂購外，其中400組由Mia C'bon於台北101門市獨家販售。

4款醬油皆選用台灣的台南5號黑豆及來自洲南鹽場的日晒海鹽，入甕缸熟成超過一年半。御鼎興的琥珀柴燒醬油混合乾式、濕式兩種醬汁，風味鹹香，適合炒任何食材並嗆鍋氣。萬豐的多重釀蔭油採全乾式熟成，風味濃郁，適合肉類蛋白質料理。美東的柴魚醬油採濕式熟成，以昆布調味，適合烹煮日式料理。新和春的乾式壺底油採用乾式釀造熟成，濃郁厚實，特別適合作為燉滷基底。洲南鹽場的霜鹽則是招牌產品之一，是冬日結晶的天然日晒海鹽，風味獨具，回甘不死鹹。

飲食文化研究者徐仲表示，透過「島國純釀」計畫，希望鼓勵國人去思考、品嚐以台灣黑豆釀製、無化學添加物的醬油的風味。「過去國人使用醬油的時候，習慣將風味論述權交給廠商；但這4款醬油放在一起，使用者是可以透過品評之後，將其中兩款、三款、甚至四款醬油混合在一起，調配出屬於自己想要的好味道。」

飲食文化研究者徐仲。記者高婉珮／攝影
飲食文化研究者徐仲。記者高婉珮／攝影
全新版「島國純釀2.0」禮盒售價1800元。記者高婉珮／攝影
全新版「島國純釀2.0」禮盒售價1800元。記者高婉珮／攝影
御鼎興醬油謝宜哲（左起）、萬豐醬油吳國賓、洲南鹽場蔡炅樵、美東醬油傅洪彥、新和春醬油張又升5位職人攜手，齊心參與「島國純釀」計畫。圖／摘自島國純釀風土販製所臉書粉絲團。
御鼎興醬油謝宜哲（左起）、萬豐醬油吳國賓、洲南鹽場蔡炅樵、美東醬油傅洪彥、新和春醬油張又升5位職人攜手，齊心參與「島國純釀」計畫。圖／摘自島國純釀風土販製所臉書粉絲團。

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