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BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

果然是泰勒絲！演唱會造型都在比狂野的 開高衩秀蜜大腿、流蘇裝洩S型曲線

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
流行天后泰勒絲在演唱會上連換超過10套造型，其中最辣的服裝，仍舊是出自Roberto Cavalli為其量身訂做的款式。圖／摘自Roberto Cavalli facebook、instagram
流行天后泰勒絲在演唱會上連換超過10套造型，其中最辣的服裝，仍舊是出自Roberto Cavalli為其量身訂做的款式。圖／摘自Roberto Cavalli facebook、instagram

不只有BLACKPINK正在舉辦演唱會，天后泰勒絲（Taylor Swift）睽違多年也開啟了她第六次「The Eras Tour時代巡迴演唱會」，日前正式登場，未來還會在美國有多場演出。除了欣賞泰勒絲經典金曲之外，演唱會造型更是一大亮點，而且每一套都比一套還辣，讓人眼睛大吃冰淇淋！

流行天后泰勒絲在粉絲的期盼下，也終於展開了The Eras Tour時代巡迴演唱會，目前僅公佈美國場次，是否會到歐洲甚至亞洲表演？目前仍不可知。而且天后泰勒絲也不枉歌迷等待多年，帶來橫跨職涯10張專輯、44首歌的演出，所以在公布演唱會資訊時，就曾因搶票人數過多而癱瘓售票網站，高人氣可見一斑。首場於日前在亞利桑那州鳳凰城大學體育館演出，泰勒絲表演三個小時，更連換超過10套造型，其中最辣的服裝，仍舊是出自Roberto Cavalli為其量身訂做的款式。

時裝品牌Roberto Cavalli也曝光了為泰勒絲訂製服飾的手稿。圖／摘自Roberto Cavalli facebook、instagram
時裝品牌Roberto Cavalli也曝光了為泰勒絲訂製服飾的手稿。圖／摘自Roberto Cavalli facebook、instagram

身高跟模特兒一樣的泰勒絲向來就是以「敢穿」著稱，從不惜肉如金，每每頒獎紅毯，總能看到她不浪費好身材，以性感亮麗造型現身。而此次在自己演唱會，泰勒絲更滿足了現場逼近7萬名觀眾的心，頻頻換上超辣服裝登台。在10套造型裡，就有3套由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。深懂泰勒絲身材優勢，於是利用黑色亮片面料縫製出一套不對稱的連身衣，一側還露出蜜大腿，身上更有以紅色與黑色假寶石點綴出的蛇型圖騰，依照了她的曲線蔓延全身，十分搶眼。同時，更有以菱形剪裁方式呈現的短版上衣與短裙，皆裝飾了滿滿的水晶；以及一襲金色流蘇裝，隨著泰勒絲的載歌載舞，更是閃耀動人。

天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli facebook
天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli facebook

天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli instagram
天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli instagram

天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli facebook
天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli facebook

演唱會 美國 泰勒絲 BLACKPINK

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