果然是泰勒絲！演唱會造型都在比狂野的 開高衩秀蜜大腿、流蘇裝洩S型曲線

不只有BLACKPINK正在舉辦演唱會，天后泰勒絲（Taylor Swift）睽違多年也開啟了她第六次「The Eras Tour時代巡迴演唱會」，日前正式登場，未來還會在美國有多場演出。除了欣賞泰勒絲經典金曲之外，演唱會造型更是一大亮點，而且每一套都比一套還辣，讓人眼睛大吃冰淇淋！

流行天后泰勒絲在粉絲的期盼下，也終於展開了The Eras Tour時代巡迴演唱會，目前僅公佈美國場次，是否會到歐洲甚至亞洲表演？目前仍不可知。而且天后泰勒絲也不枉歌迷等待多年，帶來橫跨職涯10張專輯、44首歌的演出，所以在公布演唱會資訊時，就曾因搶票人數過多而癱瘓售票網站，高人氣可見一斑。首場於日前在亞利桑那州鳳凰城大學體育館演出，泰勒絲表演三個小時，更連換超過10套造型，其中最辣的服裝，仍舊是出自Roberto Cavalli為其量身訂做的款式。

時裝品牌Roberto Cavalli也曝光了為泰勒絲訂製服飾的手稿。圖／摘自Roberto Cavalli facebook、instagram

身高跟模特兒一樣的泰勒絲向來就是以「敢穿」著稱，從不惜肉如金，每每頒獎紅毯，總能看到她不浪費好身材，以性感亮麗造型現身。而此次在自己演唱會，泰勒絲更滿足了現場逼近7萬名觀眾的心，頻頻換上超辣服裝登台。在10套造型裡，就有3套由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。深懂泰勒絲身材優勢，於是利用黑色亮片面料縫製出一套不對稱的連身衣，一側還露出蜜大腿，身上更有以紅色與黑色假寶石點綴出的蛇型圖騰，依照了她的曲線蔓延全身，十分搶眼。同時，更有以菱形剪裁方式呈現的短版上衣與短裙，皆裝飾了滿滿的水晶；以及一襲金色流蘇裝，隨著泰勒絲的載歌載舞，更是閃耀動人。

天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli facebook

天后泰勒絲演唱會造型，由時裝品牌Roberto Cavalli現任設計師Fausto Puglisi操刀訂製。圖／摘自Roberto Cavalli instagram