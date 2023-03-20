買6送3！Mister Donut×一〇八抹茶 9款新品滿滿茶香

Mister Donut本次攜手來自北海道的抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」，以「抹茶」及「焙茶」為概念，並且加上蕨餅、大判燒等甜點元素，自3月21日起限時推出一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝、一〇八抹茶茶廊豆香抹茶生波堤等9款甜點，並且還有「買6送3」的新品優惠。

本次的聯名活動中，除了以「雙茶」作為核心主軸，並且也將一〇八的明星產品加入設計概念之中。「一〇八抹茶茶廊抹茶蕨餅巧貝」將抹茶巧貝剖半作為餅皮，並於夾層擠上抹茶卡士達，再放上富含豆香的蕨餅、裹滿抹茶可可沾醬，並灑上一〇八的LOGO糖粉，復刻出大判燒的造型風格，每顆60元。另外還有「一〇八抹茶茶廊豆香抹茶生波堤」、「一〇八抹茶茶廊雙層豆香抹茶生波堤」同步新登場，每顆55元。

本次也選用一〇八抺茶茶廊抺茶粉翠寶，結合Mister Donut招牌波堤，打造出3款抹茶風味十足的日式甜甜圈。「一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤」將京都宇治一番茶揉入波堤麵糰，外層再裹上一層薄脆抹茶蜜糖，每顆48元。還有「一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤」、「一〇八抹茶茶廊生抹茶波堤」，各有不同的風味。

除了抹茶之外，本次也運用一〇八抹茶茶廊靜岡焙茶粉作為甜點的元素，推出「一〇八抹茶茶廊雙層焙茶歐菲香」、「一〇八抹茶茶廊抹茶焙茶歐菲香」、「一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤」等品項，每顆48元起。