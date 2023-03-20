出國旅行就帶這一雙！不只輕量好穿、還能減少50%體積 輕鬆打包就靠它

你準備去日本血拼？還是到泰國走遍每個打卡地點呢？不管你是哪一種旅人，打包行李時，都希望有效率，而且越輕越好，還能隨時都有拍美照的穿搭。PALLADIUM看準了這點，反應市場的期待下，推出全新TRAVEL PACK系列鞋履，輕量化穿一天都不累，更有聰明設計，簡單操作就能減少50％的體積，能讓消費者多帶一雙鞋，出遊去！

旅途中總有不同行程安排與體驗，無論是需要長時間行走的景點、不同服裝要求的場合或不期而遇的突發狀況，只有一雙鞋是絕對不夠。PALLADIUM於是打造了TRAVEL PACK旅行概念系列，透過PAMPA軍靴與OFF-GRID輪胎潮鞋為基礎，兼具了輕量、透氣、耐磨、支撐和收納等特色。系列中的PAMPA靴款利用LITE+進化輕量大底結合超薄科技纖維面料鞋面；而OFF-GRID鞋，則搭載輕量化全地形輪胎大底，維持一貫的好走耐磨。同時，全系列皆使用科技纖維面料製成的抗撕裂尼龍鞋面材質，搭配透氣編織網眼布面與輕量化鞋身結構支撐設計，以及蜂巢式透氣彈力鞋墊提升了舒適性。

PALLADIUM TRAVEL PACK系列PAMPA靴款利用LITE+進化輕量大底結合超薄科技纖維面料鞋面。圖／PALLADIUM提供

而且，PAMPA靴的柔軟鞋領設計及OFF-GRID襪套式彈性鞋口設計也避免了刮腳問題，不讓鞋款敗了玩興。除了上述特色，這系列最被旅人看重的就是收納功能，PALLADIUM導入可自體收納的鞋跟彈力織帶設計，簡單一拉直接減少50%的體積，讓行李輕鬆打包。

Dr. Martens呈現更具仿舊感的Waxed Full Grain Pac系列，利用鞣製、充滿個性的Waxed Full Grain油性皮革，經過舊化處理並運用在經典鞋款。圖／Dr. Martens提供

不在意行李輕量化的人，則可以參考Dr. Martens翻玩原創設計的鞋履，創造Old School風格。Dr. Martens呈現更具仿舊感的Waxed Full Grain Pac系列，利用鞣製、充滿個性的Waxed Full Grain油性皮革，經過舊化處理並運用在經典的1460八孔馬汀靴、1461三孔馬汀鞋、2976切爾西靴，呈現濃厚復古氛圍。三款均配備典型的馬汀氣墊大底，搭配復古金色鞋眼孔與雙色編織鞋帶，從外觀到細節設計有著油然而生的懷舊感。

PALLADIUM TRAVEL PACK系列PAMPA靴款，2,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL PACK系列OFF-GRID鞋款，3,080元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL PACK系列OFF-GRID鞋款，3,080元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL PACK系列OFF-GRID鞋款，3,080元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL PACK系列PAMPA靴款，2,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL PACK系列PAMPA靴款，2,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM TRAVEL PACK系列OFF-GRID鞋款，3,080元。圖／PALLADIUM提供