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連續3年蟬聯蘇格蘭最佳獨立裝瓶廠 聖佛力威士忌登台
曾連續三年蟬聯蘇格蘭最佳獨立裝瓶廠的聖佛力（Signatory Vintage），是世界上最挑剔的獨立裝瓶廠之一，創辦人與團隊秉持一次裝瓶一桶的堅持，讓每一桶充分顯現其獨特色澤與風味特徵。目前台灣引進共三個系列，包含原桶強度系列、高年份臻選典藏系列、非冷凝過濾系列，每一瓶都將選出的單桶桶號、蒸餾日期、裝瓶日期與裝瓶數等資訊完整揭露，成為備受玩家們鍾愛的關鍵原因之一。
成立於1988年的聖佛力，由 Andrew Symington 創辦；公司名稱「SIGNATORY」來自 Andrew Symington兄弟當時的靈機一動，希望透過各年代的指標性人物，能替每一個單桶裝瓶的威士忌簽名，讓每一款酒成為獨一無二的作品。
1980 年代，Andrew Symington從裝瓶商手中購入許多大品牌酒款，甚至早期營運而如今已關廠的酒廠，他也沒錯過，也因此 Andrew Symington 一手打造的聖佛力向來以酒藏豐富、品質高超而聞名，總是能裝瓶出令人為之驚嘆的 IB 威士忌。
在目前導入台灣的三個系列當中，以原桶強度系列最為經典，全系列以原桶強度不加一滴水裝瓶而成，瓶身上有著獨特的編號，再以質感精美剔透的玻璃瓶包裝，深深受到全世界威士忌老饕們的欣賞與鍾愛。
原桶強度系列中的聖佛力1997 LINKWOOD 25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，帶有奶油糕點、肉豆蔻、肉桂、檸檬皮的香氣，口感溫暖，尾韻帶有胡椒、果香與橡木香草氣息。另一款1996 PORT DUNDAS 25年單一麥芽蘇格蘭威士忌，具有軟香的夏季水果、新鮮的香草豆莢、碎杏仁與奶油烤餅香氣，尾韻有如生薑、柔和的香草、椰子片與爽口的漿果。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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