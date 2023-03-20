快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HELLO KITTY與達摩再碰新火花 推招財達摩造型卡

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
HELLO KITTY與達摩再碰新火花，招財達摩造型卡可愛爆表。悠遊卡公司提供
HELLO KITTY與達摩再碰新火花，招財達摩造型卡可愛爆表。悠遊卡公司提供

HELLO KITTY一向擁有廣大的死忠粉絲，每每有新商品上市都會引爆搶購風潮，悠遊卡一次集合HELLO KITTY、達摩、招財貓等元素，推出「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」，可望再掀蒐集熱潮。

達摩是日本傳統吉祥物，不但可以招來好運，還可以祈求心願。悠遊卡公司自2019年推出「HELLO KITTY金運達摩3D造型悠遊卡」受到粉絲熱烈歡迎後，陸續推出「HELLO KITTY達摩3D造型悠遊卡-櫻花限定版」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-粉紫限定款」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-和風限定款」，皆迎來搶購買氣，今年再加上討喜的招財貓造型，相信可以讓粉絲們更加愛不釋手。

「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」搭配紅色編織繩、大吉金片、金色珠光銅鈴，豐富的設計元素組合出獨特風格，紅運達摩更蘊含著「開運」、「必勝」的涵意，帶在身邊等於隨身攜帶好運氣，幸福感爆棚。

「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」自3月22日起分別在7-ELEVEN、全家便利商店、momo購物網、博客來、誠品線上、蝦皮購物上架販售，每個售價490元，想一次帶齊可愛、招財、好運、時尚元素在身上，選擇這款悠遊卡就對了。

HELLO KITTY與達摩再碰新火花，招財達摩造型卡可愛爆表。悠遊卡公司提供
HELLO KITTY與達摩再碰新火花，招財達摩造型卡可愛爆表。悠遊卡公司提供

悠遊卡 招財 全家便利商店

延伸閱讀

Jennie高雄場兩天造型不一樣！一色自由切換純慾感　貼半裸男舞者「似親非親」趴地剪影引遐想

開運又招財！「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」22日6大通路開賣

長榮航空Hello Kitty輕量化餐車 限量80台即日起開賣

直擊／BLACKPINK太有心！高雄兩場「細節大不同」

相關新聞

芋泥可頌、閃電泡芙太狂了！7-ELEVEN攜手芋頭教主「酷的夢」推5款台、法風格聯名甜點

YouTuber行銷奏效？！7-ELEVEN這次再宣布與熱愛台灣芋頭的百萬訂閱爍金級YouTuber「Ku's drea...

安妮亞來了！「SPY×FAMILY」動漫名景現身三井OUTLET

風靡大人小孩的日本現象級動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，其大型主題造景獨家現身三井OUTLET北中南三據點，肯定...

有729種組合可能！與江振誠攜手創作RAW全新春季菜單

在料理的世界裡，「原創」有何存在的價值與意義？為了思索這個問題，不斷挑戰自我的國際名廚江振誠，在RAW全新春季菜單中以「...

搶普發6,000元商機 超商「ATM領現」享咖啡買1送1優惠

政府普發6,000元政策將於3月22日上午8點起開放民眾上網登記領取方式，各通路也摩拳擦準備搶商機，超商更是率先宣布推出...

不怕被前排擋視線、不用買黃牛票 時尚品牌免費送你看人氣K-POP偶像演唱會

韓國天團BLACKPINK旋風來台，連續兩日在高雄開唱，讓粉絲一償見到偶像的心願。不過也因為太多人想看，引發諸多問題，包括演唱會首日藝人站起來擋住他人視線，或是超過原價數倍的「黃牛票」、以及公關票特權等爭議。然而，被消費者暱稱為「小CK」的時尚品牌CHARLES & KEITH則要免費送大家看人氣K-POP偶像表演，還不怕被擋視線！

全台僅700組！島國純釀2.0聯名禮盒 嘗得到台灣風土

由多家台灣醬油釀造廠攜手合作的「島國純釀」計畫，今年推出全新版「島國純釀2.0」聯名禮盒，其中包括御鼎興的琥珀柴燒醬油、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦