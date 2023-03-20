HELLO KITTY與達摩再碰新火花 推招財達摩造型卡

HELLO KITTY一向擁有廣大的死忠粉絲，每每有新商品上市都會引爆搶購風潮，悠遊卡一次集合HELLO KITTY、達摩、招財貓等元素，推出「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」，可望再掀蒐集熱潮。

達摩是日本傳統吉祥物，不但可以招來好運，還可以祈求心願。悠遊卡公司自2019年推出「HELLO KITTY金運達摩3D造型悠遊卡」受到粉絲熱烈歡迎後，陸續推出「HELLO KITTY達摩3D造型悠遊卡-櫻花限定版」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-粉紫限定款」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-和風限定款」，皆迎來搶購買氣，今年再加上討喜的招財貓造型，相信可以讓粉絲們更加愛不釋手。

「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」搭配紅色編織繩、大吉金片、金色珠光銅鈴，豐富的設計元素組合出獨特風格，紅運達摩更蘊含著「開運」、「必勝」的涵意，帶在身邊等於隨身攜帶好運氣，幸福感爆棚。