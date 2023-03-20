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戴著口罩「森呼吸」 中衛明天開賣森林主題口罩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
明天（3月21日）是「國際森林日」，CSD中衛特別推出關懷森林的五款「Forest森林」主題口罩，讓大家「森呼吸」。圖／CSD中衛提供
明天（3月21日）是「國際森林日」，CSD中衛特別推出關懷森林的五款「Forest森林」主題口罩，讓大家「森呼吸」。圖／CSD中衛提供

明天（3月21日）是「國際森林日」，CSD中衛特別推出關懷森林的五款「Forest森林」主題口罩，採用超輕透布料，透過「炫綠」和「軍綠」兩色，採用「雙層疊色專利」可模擬蓊鬱森林中，光線穿透層層樹冠的多元林相，充滿玩色樂趣，明天「森林日」正式開賣，一盒5款各5片，總共25片，售價249元。

CSD中衛行銷部經理周令怡說，限量「Forest森林」主題口罩將在3月21日「國際森林日」正式開賣，實體販售地點在康是美、POYA、微風、丁丁藥局、日藥本舖、友助、杏一及躍獅等門市；另外各大電商通路如PChome、momo、博客來、蝦皮超市、小三美日、PINKOI、媽咪愛等也同步販售。數量有限，售完為止。

周令怡說，中衛向來重視自然之美與環境保育，繼去年推出「Ocean海洋」主題口罩後，今年則轉向關懷森林主題。「Forest森林口罩」呈現五款不同森林風貌，其中有三款運用專利雙層疊色設計變化而成，將「炫綠」和「軍綠」兩塊不織布疊在一起，利用透視感製造出森林不同層次的綠，其餘兩款口罩分別為濃密軍綠色，以及一副雲霧繚繞樹梢的優美景緻圖。

周令怡說，森林系口罩傳達出柔和的氣息，讓人在一呼一吸間，找回森活的步調。五款口罩均搭配炫綠與軍綠雙色編織舒適耳帶，戴上後讓人舒適地「森」呼吸。

此外，因應4月即將上映的電影「疫起」，取材自20年前，SARS疫情肆虐嚴重，當時緊急封鎖和平醫院造成全民恐慌事件，CSD中衛也特別復刻20年前的口罩出貨紙箱，作為拍攝道具，以求更加逼真還原當年場景。

周令怡說，這款復刻款口罩外箱，以縮小尺寸變成極具紀念性的口罩包裝盒，內裝的口罩特別使用20年前的CSD logo鋼印，變成復刻紀念款口罩。此款口罩除電影首映會上特別送給一起觀賞的民眾，也將在4月在中衛粉專上公開抽獎贈送，讓粉絲一睹當年口罩外盒的復古模樣，作為收藏之用。

因應4月即將上映的電影「疫起」，取材自20年前，SARS疫情肆虐嚴重，當時緊急封鎖和平醫院造成全民恐慌事件，中衛特別復刻20年前的口罩出貨紙箱。圖／CSD中衛提供
因應4月即將上映的電影「疫起」，取材自20年前，SARS疫情肆虐嚴重，當時緊急封鎖和平醫院造成全民恐慌事件，中衛特別復刻20年前的口罩出貨紙箱。圖／CSD中衛提供
明天（3月21日）是「國際森林日」，CSD中衛特別推出關懷森林的五款「Forest森林」主題口罩，讓大家「森呼吸」。圖／CSD中衛提供
明天（3月21日）是「國際森林日」，CSD中衛特別推出關懷森林的五款「Forest森林」主題口罩，讓大家「森呼吸」。圖／CSD中衛提供

口罩 中衛 專利

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