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大湖草莓吃到飽！馬辣「草莓季」今日登場 只有7天
愛吃草莓的粉絲準備好了嗎？連鎖麻辣火鍋「馬辣」，於3月20日至3月26日期間，快閃推出「馬辣草莓季」，將無限量供應產地直送的大湖草莓，以及多款草莓主題甜點。參與粉絲團拍照活動，還有機會獲得免費餐券。身份證、健保卡有「2、3、8」任2碼，還可升級「XXL東石大蛤吃到飽」。
馬辣每年所舉辦的草莓季活動，總是獲得粉絲們的熱烈迴響。去年底因寒流與下雨影響，連帶影響大湖草莓產季，因此延遲至今年3月登場，限時僅有7天。3月20日至3月26日期間，全台馬辣門市將推出產地直送的大湖「香水草莓」，口感清甜、果肉細緻，可以直接品嚐，也可以搭配煉乳、冰淇淋享用。
除了無限量供應的草莓之外，馬辣也準備一系列草莓主題甜點。包括有使用法國草莓果泥與澳洲卡夫菲力鮮奶油乳酪製作而成的「草莓起司磚」，還有「草莓瑞士捲」、「草莓大福」等品項。另外還有草莓、草莓起司蛋糕口味的哈根達斯冰淇淋，以及草莓口味的莫凡彼冰淇淋。主題甜點、冰品共計6款，每日隨機供應。其中信義店、南京店、復興店、中山店、漢口店，並加碼推出「草莓氣泡酒」，增添酸甜的微醺時光。
此外，馬辣現場也提供有果凍、巧克力布朗尼、布丁等多種甜點，民眾可以自由DIY創造專屬的草莓料理。凡是將成果拍照上傳至粉絲團，就有機會獲得「免費餐券」。另外3月31日前，2成人以上同行且提前1日預定並參與活動，身份證、健保卡有「2、3、8」任2碼，或是姓名有「如、姿、婉、娟」任一字（可同音），全桌可免費升級「XXL東石大蛤吃到飽」。
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