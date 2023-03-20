大湖草莓吃到飽！馬辣「草莓季」今日登場 只有7天

愛吃草莓的粉絲準備好了嗎？連鎖麻辣火鍋「馬辣」，於3月20日至3月26日期間，快閃推出「馬辣草莓季」，將無限量供應產地直送的大湖草莓，以及多款草莓主題甜點。參與粉絲團拍照活動，還有機會獲得免費餐券。身份證、健保卡有「2、3、8」任2碼，還可升級「XXL東石大蛤吃到飽」。

馬辣每年所舉辦的草莓季活動，總是獲得粉絲們的熱烈迴響。去年底因寒流與下雨影響，連帶影響大湖草莓產季，因此延遲至今年3月登場，限時僅有7天。3月20日至3月26日期間，全台馬辣門市將推出產地直送的大湖「香水草莓」，口感清甜、果肉細緻，可以直接品嚐，也可以搭配煉乳、冰淇淋享用。

除了無限量供應的草莓之外，馬辣也準備一系列草莓主題甜點。包括有使用法國草莓果泥與澳洲卡夫菲力鮮奶油乳酪製作而成的「草莓起司磚」，還有「草莓瑞士捲」、「草莓大福」等品項。另外還有草莓、草莓起司蛋糕口味的哈根達斯冰淇淋，以及草莓口味的莫凡彼冰淇淋。主題甜點、冰品共計6款，每日隨機供應。其中信義店、南京店、復興店、中山店、漢口店，並加碼推出「草莓氣泡酒」，增添酸甜的微醺時光。