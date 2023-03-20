開運又招財！「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」22日6大通路開賣
超會賺錢的HELLO KITTY又來進攻粉絲荷包了，悠遊卡公司這次出大招，一次集合HELLO KITTY、達摩、招財貓等民眾熱愛的元素，推出「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」，將自3月22日起分別在7-ELEVEN、全家便利商店、momo購物網、博客來、誠品線上、蝦皮購物上架販售，每個售價490元，肯定再掀蒐集搶購熱潮。
達摩是日本傳統吉祥物，不但可以招來好運，還可以祈求心願。悠遊卡公司自2019年推出「HELLO KITTY金運達摩3D造型悠遊卡」受到粉絲熱烈歡迎後，陸續推出「HELLO KITTY達摩3D造型悠遊卡-櫻花限定版」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-粉紫限定款」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-和風限定款」，今年再加上討喜的招財貓造型，相信可以讓粉絲們更加愛不釋手。
「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」搭配紅色編織繩、大吉金片、金色珠光銅鈴，擁有豐富且細緻的設計元素，紅運達摩更蘊含著「開運」、「必勝」的涵意，帶在身邊等於隨身攜帶好運氣，幸福感爆棚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言