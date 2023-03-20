開運又招財！「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」22日6大通路開賣

超會賺錢的HELLO KITTY又來進攻粉絲荷包了，悠遊卡公司這次出大招，一次集合HELLO KITTY、達摩、招財貓等民眾熱愛的元素，推出「HELLO KITTY招財達摩3D造型悠遊卡」，將自3月22日起分別在7-ELEVEN、全家便利商店、momo購物網、博客來、誠品線上、蝦皮購物上架販售，每個售價490元，肯定再掀蒐集搶購熱潮。

達摩是日本傳統吉祥物，不但可以招來好運，還可以祈求心願。悠遊卡公司自2019年推出「HELLO KITTY金運達摩3D造型悠遊卡」受到粉絲熱烈歡迎後，陸續推出「HELLO KITTY達摩3D造型悠遊卡-櫻花限定版」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-粉紫限定款」、「HELLO KITTY達摩造型悠遊卡-和風限定款」，今年再加上討喜的招財貓造型，相信可以讓粉絲們更加愛不釋手。