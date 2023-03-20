長榮航空Hello Kitty輕量化餐車 限量80台即日起開賣
航空迷、Hello Kitty迷注意！長榮航空攜手三麗鷗開發Hello Kitty聯名款輕量餐車，從發想、討論、設計、打樣到成品到貨，歷經一年的時間，終於將Hello Kitty輕量化餐車帶給航空迷。長榮航空表示，餐車全球限量80台，即日起開賣，只能在「長榮樂e購」購買，每台皆為全新且有獨立生產序號，極具收藏價值。
長榮航空指出，Hello Kitty輕量化餐車以鋁合金製成，使用甜美迷人的粉紅色作為基底，可愛的Hello Kitty身穿長榮航空制服，頭上搭配經典蝴蝶結，背景還有地球、飛機以及郵戳等設計元素，傳達出Hello Kitty陪伴您搭乘長榮航空環遊世界的歡樂概念，每台售價NT39,999元。隨車附贈七個印有專屬Hello Kitty翅膀的單軌透明抽屜，活動式抽屜讓使用者可彈性調整間距，也可視需求單獨購買，作為於辦公室文件歸類、衣物收納、鞋櫃收納盒等，每個售價NT450元。
長榮航空透露，曾於2021年10月首度販售全新機上餐車，限量24台於10天內火速售罄，2022年1月再推出於機上擺放免稅品以及服務用品的「航空箱」，總銷售數量超過300個，可看出航空迷對於長榮航空專屬商品的熱愛。為回應航空迷的期待，長榮航空攜手三麗鷗開發Hello Kitty聯名款輕量餐車，從發想、討論、設計、打樣到成品到貨，歷經一年的時間，終於將Hello Kitty輕量化餐車帶給航空迷。
除了Hello Kitty輕量化餐車， Hello Kitty迷也能在「長榮樂e購」找到更多專屬聯名商品，例如德國設計師品牌ANY DI，與三麗鷗聯名推出Hello Kitty x ANY DI花漾時尚眼鏡套，日本知名nanoblock長榮航空Hello Kitty積木組，細緻的造型真實呈現長榮航空波音787-10夢幻客機與可愛的Hello Kitty空服員，還有搭配專屬收納袋的Hello Kitty 粉漾輕巧吹風機。
長榮航空表示，適逢兒童節及母親節到來，平台上將增設主題專館方便民眾選購，「長榮樂e購」提供不限金額免運宅配到府、信用卡滿額分期0利率及無限萬哩遊會員哩程折抵購物金三大優質服務，全館兩千多件商品在3月至4月份可享兩件9折優惠，滿額再加送贈品，現在絕對是購物送禮或犒賞自己的最佳時機。
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