Krystal鄭秀晶模特兒魂上身拍美照 秀大長腿把精品店當自家更衣間

在去年與金材昱合作浪漫喜劇「Crazy Love」之後，就少公開露面的韓星Krystal鄭秀晶終於又有全新美照可看了！這一次是為了代言的時裝品牌Ralph Lauren而拍，人稱「冰山公主」的Krystal可沒浪費她的大長腿，以及毫不費力的高冷氣質，美出新高度之外，粉絲更說「她看起來美麗而且很貴！」

從2020年開始Krystal鄭秀晶就擔任Ralph Lauren的韓國區品牌大使，在去年10月參與了秋冬大秀，以黑色連身裝展現招牌高冷感，美翻全場。而今年二月時，Krystal還替時裝雜誌拍攝系列大片，有別於過往造型，一連換上多套Ralph Lauren服裝，不僅穿著白色小可愛大露蠻腰，深V細肩帶洋裝更是微露性感，咬手指、躺地的畫面更是讓人忍不住多看兩眼。然而，此次她參觀了Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，突然模特兒魂上身，簡直把精品店當做自家更衣間。陸續換穿了像是白領上班族的襯衫與窄裙造型，或是俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿，以及白色褲裝加上高領毛衣的率性感，讓人感受到經典又高質感氛圍，難怪網友看了照片也說「她看起來美麗而且很貴！」

韓團2PM成員玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，穿著了Ralph Lauren Purple系列休閒服飾。圖／摘自GQ Taiwan官網

把Ralph Lauren雋永特質詮釋淋漓盡致的可不止Krystal鄭秀晶，韓團2PM成員，以陽光又紳士風格著稱的玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，也是穿著了Purple系列的正裝與休閒服飾。本來就很精壯的玉澤演在講究剪裁服裝烘托下，帥氣魅力再提升，同樣使人看的目不轉睛。而身為粉絲想要跟Krystal鄭秀晶、玉澤演穿同款，也不必透過代買，因為台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，在日前也選擇進駐了新光三越台南新天地，除了提供最新男、女裝之外，包括了Purple系列和家居系列，亦可買到。

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹白色褲裝加上高領毛衣的率性感。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹白色褲裝加上高領毛衣的率性感。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹像是白領上班族的襯衫與窄裙造型。圖／摘自微博

韓團2PM成員玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，穿著了Ralph Lauren Purple系列正裝。圖／摘自GQ Taiwan官網

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹像是白領上班族的襯衫與窄裙造型。圖／摘自微博

台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，有著完整的女裝系列服飾。圖／Ralph Lauren提供

台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，亦販售了腕表產品。圖／Ralph Lauren提供