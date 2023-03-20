Krystal鄭秀晶模特兒魂上身拍美照 秀大長腿把精品店當自家更衣間
在去年與金材昱合作浪漫喜劇「Crazy Love」之後，就少公開露面的韓星Krystal鄭秀晶終於又有全新美照可看了！這一次是為了代言的時裝品牌Ralph Lauren而拍，人稱「冰山公主」的Krystal可沒浪費她的大長腿，以及毫不費力的高冷氣質，美出新高度之外，粉絲更說「她看起來美麗而且很貴！」
從2020年開始Krystal鄭秀晶就擔任Ralph Lauren的韓國區品牌大使，在去年10月參與了秋冬大秀，以黑色連身裝展現招牌高冷感，美翻全場。而今年二月時，Krystal還替時裝雜誌拍攝系列大片，有別於過往造型，一連換上多套Ralph Lauren服裝，不僅穿著白色小可愛大露蠻腰，深V細肩帶洋裝更是微露性感，咬手指、躺地的畫面更是讓人忍不住多看兩眼。然而，此次她參觀了Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，突然模特兒魂上身，簡直把精品店當做自家更衣間。陸續換穿了像是白領上班族的襯衫與窄裙造型，或是俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿，以及白色褲裝加上高領毛衣的率性感，讓人感受到經典又高質感氛圍，難怪網友看了照片也說「她看起來美麗而且很貴！」
把Ralph Lauren雋永特質詮釋淋漓盡致的可不止Krystal鄭秀晶，韓團2PM成員，以陽光又紳士風格著稱的玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，也是穿著了Purple系列的正裝與休閒服飾。本來就很精壯的玉澤演在講究剪裁服裝烘托下，帥氣魅力再提升，同樣使人看的目不轉睛。而身為粉絲想要跟Krystal鄭秀晶、玉澤演穿同款，也不必透過代買，因為台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，在日前也選擇進駐了新光三越台南新天地，除了提供最新男、女裝之外，包括了Purple系列和家居系列，亦可買到。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言