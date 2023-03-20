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Krystal鄭秀晶模特兒魂上身拍美照 秀大長腿把精品店當自家更衣間

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓星Krystal鄭秀晶參觀了Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，突然模特兒魂上身，簡直把精品店當做自家更衣間。圖／摘自微博
韓星Krystal鄭秀晶參觀了Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，突然模特兒魂上身，簡直把精品店當做自家更衣間。圖／摘自微博

在去年與金材昱合作浪漫喜劇「Crazy Love」之後，就少公開露面的韓星Krystal鄭秀晶終於又有全新美照可看了！這一次是為了代言的時裝品牌Ralph Lauren而拍，人稱「冰山公主」的Krystal可沒浪費她的大長腿，以及毫不費力的高冷氣質，美出新高度之外，粉絲更說「她看起來美麗而且很貴！」

從2020年開始Krystal鄭秀晶就擔任Ralph Lauren的韓國區品牌大使，在去年10月參與了秋冬大秀，以黑色連身裝展現招牌高冷感，美翻全場。而今年二月時，Krystal還替時裝雜誌拍攝系列大片，有別於過往造型，一連換上多套Ralph Lauren服裝，不僅穿著白色小可愛大露蠻腰，深V細肩帶洋裝更是微露性感，咬手指、躺地的畫面更是讓人忍不住多看兩眼。然而，此次她參觀了Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，突然模特兒魂上身，簡直把精品店當做自家更衣間。陸續換穿了像是白領上班族的襯衫與窄裙造型，或是俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿，以及白色褲裝加上高領毛衣的率性感，讓人感受到經典又高質感氛圍，難怪網友看了照片也說「她看起來美麗而且很貴！」

韓團2PM成員玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，穿著了Ralph Lauren Purple系列休閒服飾。圖／摘自GQ Taiwan官網
韓團2PM成員玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，穿著了Ralph Lauren Purple系列休閒服飾。圖／摘自GQ Taiwan官網

把Ralph Lauren雋永特質詮釋淋漓盡致的可不止Krystal鄭秀晶，韓團2PM成員，以陽光又紳士風格著稱的玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，也是穿著了Purple系列的正裝與休閒服飾。本來就很精壯的玉澤演在講究剪裁服裝烘托下，帥氣魅力再提升，同樣使人看的目不轉睛。而身為粉絲想要跟Krystal鄭秀晶、玉澤演穿同款，也不必透過代買，因為台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，在日前也選擇進駐了新光三越台南新天地，除了提供最新男、女裝之外，包括了Purple系列和家居系列，亦可買到。

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿。圖／摘自微博
韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹白色褲裝加上高領毛衣的率性感。圖／摘自微博
韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹白色褲裝加上高領毛衣的率性感。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹白色褲裝加上高領毛衣的率性感。圖／摘自微博
韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹白色褲裝加上高領毛衣的率性感。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿。圖／摘自微博
韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹俏皮的針織背心搭配短裙秀出大長腿。圖／摘自微博

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹像是白領上班族的襯衫與窄裙造型。圖／摘自微博
韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹像是白領上班族的襯衫與窄裙造型。圖／摘自微博

韓團2PM成員玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，穿著了Ralph Lauren Purple系列正裝。圖／摘自GQ Taiwan官網
韓團2PM成員玉澤演，近期登上台灣男裝雜誌時，穿著了Ralph Lauren Purple系列正裝。圖／摘自GQ Taiwan官網

韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹像是白領上班族的襯衫與窄裙造型。圖／摘自微博
韓星Krystal鄭秀晶參觀Ralph Lauren在韓國現代百貨的大店，並演繹像是白領上班族的襯衫與窄裙造型。圖／摘自微博

台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，有著完整的女裝系列服飾。圖／Ralph Lauren提供
台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，有著完整的女裝系列服飾。圖／Ralph Lauren提供

台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，亦販售了腕表產品。圖／Ralph Lauren提供
台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，亦販售了腕表產品。圖／Ralph Lauren提供

台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，有著完整的男裝系列服飾。圖／Ralph Lauren提供
台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家，有著完整的男裝系列服飾。圖／Ralph Lauren提供

品牌 鄭秀晶

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