獨／中目黑人氣咖啡ONIBUS今春登台！粉絲歡呼：不用再飛日本買啦

來自日本東京中目黑區的人氣咖啡店「ONIBUS COFFEE」，在社群網站FB、IG正式宣告：「很開心告訴大家，今年春天起，即將在台北正式與各位見面。台北店正在準備中，敬請持續關注我們的新消息，也歡迎咖啡師夥伴加入團隊喔。」

「ONIBUS COFFEE」中目黑店位於中目黑車站步行約3分鐘距離。圖／摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。

「ONIBUS COFFEE」由身兼烘焙師和咖啡職人的坂尾篤史，在2012年創立於東京奧澤，希望將精品咖啡以手作研磨沖煮方式帶給大眾，店名「ONIBUS」是葡萄牙文的「公共汽車」的意思，希望用咖啡串連每一個人，豐富城市與生活。

「ONIBUS COFFEE」宣告將於今年春天進駐台北。圖／摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。

人氣最高的「ONIBUS COFFEE」中目黑分店在2016年開幕，座落於座落於車站和公園附近，由老宅改造而成，搭配上大量原木素材，是文青們到東京必訪的特色咖啡店口袋名單。

「ONIBUS COFFEE」主打以手作研磨沖煮的精品咖啡。圖／摘自ONIBUS COFFEE臉書粉絲團。

雖然「ONIBUS COFFEE」的官方宣告僅表示台灣的新分店將落腳台北，並未揭露進一步資訊；不過自該品牌在台徵才網上的公告顯示，新店面位於「台北市中山區樂群三路200號」，極有可能是將於4月全新開幕的台北大直全新購物地標「NOKE忠泰樂生活」。徵才的「深町生活股份有限公司」也隸屬忠泰集團，除「ONIBUS COFFEE」外，還同時經營「二階 NIKAI」、「煮山川」、「雪場咖哩SKI RESORT CURRY」、「依山生活」、「幸福切片SLICE」等多個餐飲品牌。