欣葉日料「櫻花旬味」上桌 還有天然櫻鯛花見鍋新登場

春回大地，餐桌也跟著繽紛起來。「欣葉日本料理」本季運用中南部產地直送的春野菜、時令海鮮，推出冷制櫻花蝦玉子蒸、海老真丈冬瓜旬味煮等多款「春野菜海味料理」。另外「欣葉呷哺呷哺」也推出「天然櫻鯛花見鍋」，將整尾「野生真鯛」霸氣上桌，帶來鮮甜的味蕾享受。

欣葉本次所推出的「春野菜海味料理」中，依照不同時段提供各具特色的新款小缽。「冷制櫻花蝦玉子蒸」將玉子拌入生櫻花蝦，再搭配櫻花蝦乾、海藻、日式柴魚煮汁，帶來鮮香海味。「金山寺味噌水烏賊」選用歷史悠久、醬香味濃的金山寺味噌，搭配當季軟絲與時蔬，創造豐富層次。另外還有「翠綠山葵冷制茄子」同步登場。

除此之外，欣葉日本料理也將壽司加入應景的櫻花元素，推出加有櫻花蝦、蝦卵的「春暖櫻花蝦捲壽司」，以及將火龍果、奇異果、鳳梨等水果，捲入虎皮玉子燒內的「櫻花虎皮水果捲壽司」。同時也有「牛臉頰大根煮」、「海老真丈冬瓜旬味煮」、「蒜香蜆湯」、「花見奶酪」等菜色，增添時令風味。