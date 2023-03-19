夏普水波爐AIoT旗艦新機上市 同時上烤下蒸還能App控制

代購圈超受歡迎，甚至有許多民眾排除萬難從日本搬回台灣的夏普水波爐，近期在台灣推出最新具有AIoT功能的旗艦新機AX-XW10T，與前代相比加入語音提示、內建食譜變更多還能線上持續更新，並新增炙燒功能，更棒的是，除了原本經典的紅色，這次還新增星燦銀、星礦棕2種顏色，更能滿足不同居家風格的需求。

水波爐最大的優勢，就是一台整合了微波、烘烤、蒸煮、炸物、發酵、低溫舒肥，甚至可以當成除菌消毒鍋，如果廚房空間沒辦法放太多台家電，又想要擁有多種烹調功能，入手一台水波爐超級適合。

而最新款AX-XW10T與前代機種最大的優勢，就是可以同時上烤下蒸，且全程0微波，內建361道食譜、381道自動料理、100道快速料理食譜，且可以透過手機App與水波爐配對連線，隨時從SHARP COCORO KITCHEN下載400道以上雲端食譜收藏，甚至可以將自己曾經料理過的菜色加入，製作專屬食譜並分享社群網路平台，還能搭配COCORO KITCHEN食材購物筆記，當成採購食材的好幫手。