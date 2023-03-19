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夏普水波爐AIoT旗艦新機上市 同時上烤下蒸還能App控制
代購圈超受歡迎，甚至有許多民眾排除萬難從日本搬回台灣的夏普水波爐，近期在台灣推出最新具有AIoT功能的旗艦新機AX-XW10T，與前代相比加入語音提示、內建食譜變更多還能線上持續更新，並新增炙燒功能，更棒的是，除了原本經典的紅色，這次還新增星燦銀、星礦棕2種顏色，更能滿足不同居家風格的需求。
水波爐最大的優勢，就是一台整合了微波、烘烤、蒸煮、炸物、發酵、低溫舒肥，甚至可以當成除菌消毒鍋，如果廚房空間沒辦法放太多台家電，又想要擁有多種烹調功能，入手一台水波爐超級適合。
而最新款AX-XW10T與前代機種最大的優勢，就是可以同時上烤下蒸，且全程0微波，內建361道食譜、381道自動料理、100道快速料理食譜，且可以透過手機App與水波爐配對連線，隨時從SHARP COCORO KITCHEN下載400道以上雲端食譜收藏，甚至可以將自己曾經料理過的菜色加入，製作專屬食譜並分享社群網路平台，還能搭配COCORO KITCHEN食材購物筆記，當成採購食材的好幫手。
AX-XW10T機身上的4.3吋彩色觸控大面板，也是相當吸引人的進化，操作非常直覺，還新增了語音提醒，新手也能跟著指示輕鬆上手。而全新炙燒功能，在64眼紅外線掃描及溫度感測器的輔助下，瞬間高溫在家就能做炙燒牛排、鮭魚，鎖住肉質鮮味，還比傳統燒烤功能更能達成表面酥脆的口感。
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