巴黎女孩穿搭訣竅大公開！必備60年代復古單品、極簡黑白展現都會感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
揉合日法風情的To b. by agnès b.推出了春夏系列，這一次品牌以巴黎女孩的穿搭風格出發，輪廓剪裁融合東京街頭風格。圖／agnès b.提供
揉合日法風情的To b. by agnès b.推出了春夏系列，這一次品牌以巴黎女孩的穿搭風格出發，輪廓剪裁融合東京街頭風格。圖／agnès b.提供

揉合日法風情的To b. by agnès b.推出了春夏系列，這一次品牌以巴黎女孩的穿搭風格出發，輪廓剪裁融合東京街頭風格，提供包括了60年代維希格紋（Vichy Check）、手繪愛心圖案、經典條紋等設計元素的服裝，讓消費者不用花心思搭配，立刻就能穿出法式浪漫風格。

在60年代掀起流行的維希格紋，其實就是俗稱的小碎方格紋，單純雙色相間，可輕易形塑出自然甜美、休閒街頭等不同風格。To b. by agnès b.利用帶有維希格紋的面料，製成連身裙、蝴蝶結繫帶襯衫、休閒西裝外套、短褲等，由於使用柔軟棉質布料製作，帶有自然飄逸感，能彰顯女性魅力。除了格紋之外，愛心、條紋、波卡圓點與手寫標語也是To b. by agnès b.經典設計元素，本季則推出飾以滿版愛心圖案的連身裙，於袖口與腰部添加細褶線條，呈現精緻立體度；立領襯衫則在領口處點綴荷葉邊，展露優雅質感。另外，黑、白色調與極簡線條的服裝，最能演繹都會風格，To b. by agnès b.則透過寬鬆版型西裝外套，與本季新推出的寬版褲搭襯，顯得率性瀟灑。同時，襯衫運用荷葉邊立領、領口打褶、立體蓬袖等細節，展現別緻復古氛圍。

kate spade new york人造珍珠綴飾粗花呢夾克18,100元、翻邊水洗牛仔褲9,500元。圖／kate spade new york提供
kate spade new york人造珍珠綴飾粗花呢夾克18,100元、翻邊水洗牛仔褲9,500元。圖／kate spade new york提供

除了日法風格之外，紐約時尚品牌kate spade new york則在這季強調自然冒險的概念，採用晴空藍、青檸色來設計系列服飾。像是不可缺少的花卉圖案泡泡紗連衣裙，以及貼合主題雨衣外套，最適合春天氣候。系列中還有寬鬆輪廓的無袖背心與緞面緊身半裙，凸顯剪裁俐落又帶有前衛個性。而晴空藍的粗花呢夾克領邊及袖口以珍珠點綴，彰顯高貴氣質；A字裙邊口的磨毛設計，具有層次感，更顯年輕朝氣。

在60年代掀起流行的維希格紋，其實就是俗稱的小碎方格紋，單純雙色相間，可輕易形塑出自然甜美、休閒街頭等不同風格。圖／agnès b.提供
在60年代掀起流行的維希格紋，其實就是俗稱的小碎方格紋，單純雙色相間，可輕易形塑出自然甜美、休閒街頭等不同風格。圖／agnès b.提供

愛心、條紋、波卡圓點也是To b. by agnès b.經典設計元素，運用在立領襯衫在領口處點綴荷葉邊，展露優雅質感。圖／agnès b.提供
愛心、條紋、波卡圓點也是To b. by agnès b.經典設計元素，運用在立領襯衫在領口處點綴荷葉邊，展露優雅質感。圖／agnès b.提供

kate spade new york人造珍珠綴飾粗花呢A字裙，9,500元。圖／kate spade new york提供
kate spade new york人造珍珠綴飾粗花呢A字裙，9,500元。圖／kate spade new york提供

kate spade new york春夏系列patio tile藍色印花西裝外套，16,300元。圖／kate spade new york提供
kate spade new york春夏系列patio tile藍色印花西裝外套，16,300元。圖／kate spade new york提供

kate spade new york人造漆皮雨衣外套，14,800元。圖／kate spade new york提供
kate spade new york人造漆皮雨衣外套，14,800元。圖／kate spade new york提供

kate spade new york春雨圖案圓領羊毛針織衫，12,500元。圖／kate spade new york提供
kate spade new york春雨圖案圓領羊毛針織衫，12,500元。圖／kate spade new york提供

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