巴黎女孩穿搭訣竅大公開！必備60年代復古單品、極簡黑白展現都會感

揉合日法風情的To b. by agnès b.推出了春夏系列,這一次品牌以巴黎女孩的穿搭風格出發,輪廓剪裁融合東京街頭風格,提供包括了60年代維希格紋(Vichy Check)、手繪愛心圖案、經典條紋等設計元素的服裝,讓消費者不用花心思搭配,立刻就能穿出法式浪漫風格。

在60年代掀起流行的維希格紋,其實就是俗稱的小碎方格紋,單純雙色相間,可輕易形塑出自然甜美、休閒街頭等不同風格。To b. by agnès b.利用帶有維希格紋的面料,製成連身裙、蝴蝶結繫帶襯衫、休閒西裝外套、短褲等,由於使用柔軟棉質布料製作,帶有自然飄逸感,能彰顯女性魅力。除了格紋之外,愛心、條紋、波卡圓點與手寫標語也是To b. by agnès b.經典設計元素,本季則推出飾以滿版愛心圖案的連身裙,於袖口與腰部添加細褶線條,呈現精緻立體度;立領襯衫則在領口處點綴荷葉邊,展露優雅質感。另外,黑、白色調與極簡線條的服裝,最能演繹都會風格,To b. by agnès b.則透過寬鬆版型西裝外套,與本季新推出的寬版褲搭襯,顯得率性瀟灑。同時,襯衫運用荷葉邊立領、領口打褶、立體蓬袖等細節,展現別緻復古氛圍。

kate spade new york人造珍珠綴飾粗花呢夾克18,100元、翻邊水洗牛仔褲9,500元。圖/kate spade new york提供

除了日法風格之外,紐約時尚品牌kate spade new york則在這季強調自然冒險的概念,採用晴空藍、青檸色來設計系列服飾。像是不可缺少的花卉圖案泡泡紗連衣裙,以及貼合主題雨衣外套,最適合春天氣候。系列中還有寬鬆輪廓的無袖背心與緞面緊身半裙,凸顯剪裁俐落又帶有前衛個性。而晴空藍的粗花呢夾克領邊及袖口以珍珠點綴,彰顯高貴氣質;A字裙邊口的磨毛設計,具有層次感,更顯年輕朝氣。

在60年代掀起流行的維希格紋,其實就是俗稱的小碎方格紋,單純雙色相間,可輕易形塑出自然甜美、休閒街頭等不同風格。圖/agnès b.提供

愛心、條紋、波卡圓點也是To b. by agnès b.經典設計元素,運用在立領襯衫在領口處點綴荷葉邊,展露優雅質感。圖/agnès b.提供

kate spade new york人造珍珠綴飾粗花呢A字裙,9,500元。圖/kate spade new york提供

kate spade new york春夏系列patio tile藍色印花西裝外套,16,300元。圖/kate spade new york提供

kate spade new york人造漆皮雨衣外套,14,800元。圖/kate spade new york提供