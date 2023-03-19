「艾蜜莉在巴黎」女星變身歌舞劇演員 辣秀美腿、深溝讓人臉紅心跳

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「艾蜜莉在巴黎」的女星Ashley Park，擔任休閒鞋品牌SKECHERS品牌大使，首波形象廣告出爐。圖／SKECHERS提供
「艾蜜莉在巴黎」的女星Ashley Park，擔任休閒鞋品牌SKECHERS品牌大使，首波形象廣告出爐。圖／SKECHERS提供

因為演出影集「艾蜜莉在巴黎Emily in Paris」中Mindy Chen 一角，而爆紅的女星Ashley Park，擔任休閒鞋品牌SKECHERS品牌大使。首波形象廣告出爐，只見Ashley Park化身歌舞劇演員，身穿品牌鞋款展現精湛原創歌舞，不僅如此，她還延續了「艾蜜莉在巴黎」中的人設，頻頻辣秀美腿，以及深V曲線，使人看得臉紅心跳。

Ashley Park在受訪時曾這麼說，「劇場對我來說就是家的歸屬」，正因為如此，才會選擇以劇場形式來拍攝形象廣告。Ashley Park還透露「自從我小時候穿上第一雙鞋在學校跳舞以來，對SKECHERS鞋款情有獨鍾」；SKECHERS總裁Michael Greenberg則表示「從時尚的穿搭到她無可挑剔的歌唱和舞蹈，Ashley Park完美融合現代和古典的魅力」，所以才會邀請她擔任品牌大使。而在形象廣告中，所詮釋的就是Uno系列鞋款，採用AIR-COOLED加強透氣記憶型泡棉鞋墊，以及在後鞋跟處以金色裁片做點綴，兼具時髦外型與舒適腳感。

不同於Ashley Park在詮釋SKECHERS鞋款時的性感風情，New Balance則找來女星陳語安、游宇潼演繹NB Athletics與NB Essential系列服飾的俐落剪裁和中性設計。以「性別中立」為宗旨的NB Athletics與NB Essential系列，結合New Balance經典灰、黑與白為主調，推出多款原色服飾，透過實穿單品，詮釋簡約有型穿搭，而且在製成過程中皆採用無染材料與回收材質製成，實踐環境友善。此外，陳語安、游宇潼在一系列大片裡，還搭配以千禧年代跑鞋為靈感的復古725鞋，凸顯不同魅力風格。

Ashley Park化身歌舞劇演員，穿SKECHERS鞋款展現精湛原創歌舞，她還延續「艾蜜莉在巴黎」中的人設，頻頻辣秀美腿，以及深V曲線，使人看得臉紅心跳。圖／摘自instagram
Ashley Park化身歌舞劇演員，穿SKECHERS鞋款展現精湛原創歌舞，她還延續「艾蜜莉在巴黎」中的人設，頻頻辣秀美腿，以及深V曲線，使人看得臉紅心跳。圖／摘自instagram

游宇潼穿搭NB Essential原色Bra Top運動上衣880元、NB Essential原色運動緊身短褲980元和725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供
游宇潼穿搭NB Essential原色Bra Top運動上衣880元、NB Essential原色運動緊身短褲980元和725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供

陳語安演繹NB Essential原色短版LOGO上衣980元、NB Athletics原色中性運動短褲1,680元以及725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供
陳語安演繹NB Essential原色短版LOGO上衣980元、NB Athletics原色中性運動短褲1,680元以及725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供

SKECHERS Uno系列鞋，2,890元。圖／SKECHERS提供
SKECHERS Uno系列鞋，2,890元。圖／SKECHERS提供

New Balance 725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供
New Balance 725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供

New Balance 725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供
New Balance 725休閒鞋款2,980元。圖／New Balance提供

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