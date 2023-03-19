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開幕送「雞皮餅乾」！大師兄銷魂麵舖插旗板橋環球
擁有高人氣的「大師兄銷魂麵舖」，即將於3月31日板橋車站環球百貨開設旗下的15間直營店。為慶祝新店開幕，開幕前7日消費2份套餐，就免費贈送價值159元的「雞皮餅乾」。
大師兄銷魂麵舖以「銷魂麵」為招牌明星商品，標榜醬汁以數十種中藥材、蔬果熬製8小時而成，不添加水以及人工粉料，具有鮮明的辛辣香氣。銷魂麵套餐有麻辣、清燉湯頭可選，並有牛肉片、牛筋或是三寶可供選擇。店內並提供鴨血、豆腐、滷豆皮等多種小菜，也有袋裝拌麵、酥脆雞皮、甜不辣、銷魂滷肉即食包等商品。
即將於3月31日開幕的環球板橋店，裝潢延續極簡風格，使用大量格柵、木質色調、奶茶色塗料與留白，入口處也放上山字形拱門，象徵家門隨時為顧客敞開。3月31日至4月6日期間，凡於板橋環球店消費2份套餐，就送「雞皮餅乾」1包，價值159元，每日限量前30組，送完為止。提前加入官方LINE@會員，也可馬上獲得「60元小菜劵」，累積點數還能兌換免費銷魂套餐或質感拌麵禮盒等贈禮。
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