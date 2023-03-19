開幕送「雞皮餅乾」！大師兄銷魂麵舖插旗板橋環球

擁有高人氣的「大師兄銷魂麵舖」，即將於3月31日板橋車站環球百貨開設旗下的15間直營店。為慶祝新店開幕，開幕前7日消費2份套餐，就免費贈送價值159元的「雞皮餅乾」。

大師兄銷魂麵舖以「銷魂麵」為招牌明星商品，標榜醬汁以數十種中藥材、蔬果熬製8小時而成，不添加水以及人工粉料，具有鮮明的辛辣香氣。銷魂麵套餐有麻辣、清燉湯頭可選，並有牛肉片、牛筋或是三寶可供選擇。店內並提供鴨血、豆腐、滷豆皮等多種小菜，也有袋裝拌麵、酥脆雞皮、甜不辣、銷魂滷肉即食包等商品。