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木村光希Koki與新世代男神登時尚雜誌 上演時髦版「First Love初戀」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
木村光希與日本男神北村匠海一同登上時尚雜誌，彷如就像是時髦版的「First Love初戀」。圖／摘自instagram
木村光希與日本男神北村匠海一同登上時尚雜誌，彷如就像是時髦版的「First Love初戀」。圖／摘自instagram

COACH為新包款推出In MyTabby形象廣告，找來擔任品牌大使吳謹言、「最強星二代」的木村光希Koki、Lil Nas X、Camila Mendes來拍攝。其中吳謹言在動態廣告裡，還分享了不能當芭蕾舞者，而意外成為演員的心情。Koki則表示，當她帶著Tabby包，就能給予勇氣，挑戰寫新歌跟演不同角色；COACH希望透過這系列廣告與Z世代和千禧世代建立情感聯繫。

中國女星吳謹言當初以「延禧攻略」爆紅，但近兩年也沒有新作品，偶爾為時尚雜誌拍攝專題，再來就只能在她擔任品牌大使的COACH形象廣告中現身。像是最新的In MyTabby廣告，吳謹言就談到如何將生涯上的挑戰轉化成機遇，還再次穿上芭蕾舞者服裝，展露姣好身段。在過去的受訪中，吳謹言也曾提到自己苦練過十多年芭蕾舞，但始終得不到更好機運，後來不幸受傷才退出，但沒想到這個人生的「轉場」，反倒使她成為知名女星，讓網友看了COACH廣告也回應說「滿滿正能量！」

在COACH動態廣告裡，還分享了不能當芭蕾舞者，而意外成為演員的心情。圖／COACH提供
在COACH動態廣告裡，還分享了不能當芭蕾舞者，而意外成為演員的心情。圖／COACH提供

「星二代」的木村光希則在廣告裡透露自己正在嘗試不同的人生方向，曝光的大片，也終於不再「超齡」演出，回歸了她該有的甜美模樣。不僅如此，為Tabby包款的曝光，木村光希還與日本新世代男神北村匠海一同登上時尚雜誌，兩人在畫面裡的兩小無猜清新感，彷如就像是時髦版的「First Love初戀」。由COACH創意總監Stuart Vevers所打造的Tabby包，靈感來自品牌70年代的一款經典手提袋，裝飾了招牌金屬配件，凸顯美式設計風格與工藝。而COACH表示，這系列形象廣告重新定義我們隨身攜帶的個人物品，不僅是物件，更代表了經歷、個人旅程和形塑我們的靈感來源，在持續創造自我的進程中，始終陪在我們身邊。

木村光希與日本男神北村匠海一同登上時尚雜誌，共同詮釋COACH Tabby包。圖／摘自instagram
木村光希與日本男神北村匠海一同登上時尚雜誌，共同詮釋COACH Tabby包。圖／摘自instagram

木村光希與日本男神北村匠海一同登上時尚雜誌，共同詮釋COACH Tabby包。圖／摘自instagram
木村光希與日本男神北村匠海一同登上時尚雜誌，共同詮釋COACH Tabby包。圖／摘自instagram

「星二代」的木村光希在COACH廣告裡透露自己正在嘗試不同的人生方向。圖／COACH提供
「星二代」的木村光希在COACH廣告裡透露自己正在嘗試不同的人生方向。圖／COACH提供

Koki則表示，當她帶著Tabby包，就能給予勇氣，挑戰寫新歌跟演不同角色。圖／COACH提供
Koki則表示，當她帶著Tabby包，就能給予勇氣，挑戰寫新歌跟演不同角色。圖／COACH提供

COACH為新包款推出In MyTabby形象廣告，找來擔任品牌大使吳謹言演繹。圖／COACH提供
COACH為新包款推出In MyTabby形象廣告，找來擔任品牌大使吳謹言演繹。圖／COACH提供

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