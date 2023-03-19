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廣告也太養眼！「快銀」放送胸腹肌還附贈一大包、加拿大男神秀性感人魚線

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「快銀」艾倫強森（右）在形象廣告中放送胸、腹肌、加拿大男神尚恩曼德斯則秀性感人魚線。圖／Calvin Klein、TOMMY HILFIGER提供
「快銀」艾倫強森（右）在形象廣告中放送胸、腹肌、加拿大男神尚恩曼德斯則秀性感人魚線。圖／Calvin Klein、TOMMY HILFIGER提供

美國休閒時裝品牌Calvin Klein曝光完整春季形象廣告，除了品牌大使Blackpink JENNIE之外，還邀請了名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、「快銀」艾倫強森（Aaron Taylor-Johnson），以及天菜Michael B. Jordan來詮釋。而且個個誠意滿滿，艾倫泰勒強森露出線條明確的胸、腹肌，還加碼了穿著白色內褲的大片，讓許多人都只注意那一大包。

這季形象廣告延續去年秋季的「Calvins or nothing」的概念，突顯全球當紅明星的獨特魅力，率性展現他們自信和性感的時刻。所以，Calvin Klein除了有Blackpink JENNIE演繹極簡主義的美照之外，Kendall Jenner則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。不僅如此，曾在作品裡正面全裸的艾倫強森僅身穿牛仔褲呈現精實的胸、腹肌造型，更有演繹白色內褲的帥照，讓粉絲看了都大流口水。Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於形象廣告中詮釋出他的自信，並顯露追求演藝事業時最好的能量和熱情。

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

不只Calvin Klein有養眼的廣告可看，加拿大男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）則與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，延續Classics Reborn概念，賦予學院風單品新定義，還親自上陣拍攝形象廣告。Shawn Mendes既有著詮釋經典棒球外套與牛仔褲的帥照，更有不把襯衫跟Polo衫穿好的造型，秀出他的性感人魚線，引起網友熱烈討論。值得關注的是Tommy x Shawn系列的國旗橄欖球衫，是由100%回收有機棉混紡而成，並採用Recycrom™技術染色。而像是尚恩曼德斯詮釋的棒球外套，則使用ECONYL®再生尼龍製成袖子，確保降低浪費與環境衝擊。

「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供
Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供
Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供
Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供
Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供
Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供
Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供
Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供
Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供
「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Tommy x Shawn春季系列國旗橄欖球，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供
Tommy x Shawn春季系列國旗橄欖球，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

Tommy x Shawn春季系列女裝襯衫式洋裝，7,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
Tommy x Shawn春季系列女裝襯衫式洋裝，7,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

Tommy x Shawn春季系列男裝學院棒球外套，19,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供
Tommy x Shawn春季系列男裝學院棒球外套，19,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供

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