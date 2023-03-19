廣告也太養眼！「快銀」放送胸腹肌還附贈一大包、加拿大男神秀性感人魚線

美國休閒時裝品牌Calvin Klein曝光完整春季形象廣告，除了品牌大使Blackpink JENNIE之外，還邀請了名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、「快銀」艾倫強森（Aaron Taylor-Johnson），以及天菜Michael B. Jordan來詮釋。而且個個誠意滿滿，艾倫泰勒強森露出線條明確的胸、腹肌，還加碼了穿著白色內褲的大片，讓許多人都只注意那一大包。

這季形象廣告延續去年秋季的「Calvins or nothing」的概念，突顯全球當紅明星的獨特魅力，率性展現他們自信和性感的時刻。所以，Calvin Klein除了有Blackpink JENNIE演繹極簡主義的美照之外，Kendall Jenner則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。不僅如此，曾在作品裡正面全裸的艾倫強森僅身穿牛仔褲呈現精實的胸、腹肌造型，更有演繹白色內褲的帥照，讓粉絲看了都大流口水。Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於形象廣告中詮釋出他的自信，並顯露追求演藝事業時最好的能量和熱情。

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

不只Calvin Klein有養眼的廣告可看，加拿大男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）則與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，延續Classics Reborn概念，賦予學院風單品新定義，還親自上陣拍攝形象廣告。Shawn Mendes既有著詮釋經典棒球外套與牛仔褲的帥照，更有不把襯衫跟Polo衫穿好的造型，秀出他的性感人魚線，引起網友熱烈討論。值得關注的是Tommy x Shawn系列的國旗橄欖球衫，是由100%回收有機棉混紡而成，並採用Recycrom™技術染色。而像是尚恩曼德斯詮釋的棒球外套，則使用ECONYL®再生尼龍製成袖子，確保降低浪費與環境衝擊。

「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

男神尚恩曼德斯與TOMMY HILFIGER合作，推出Tommy x Shawn春季系列，還親自上陣拍攝形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

Michael B. Jordan不辱「天菜」封號，於Calvin Klein春季形象廣告中詮釋出他的自信。圖／Calvin Klein提供

Kendall Jenner於Calvin Klein春季形象廣告，則展示了讓人無法抗拒的性感魅力，呈現出更加私密的一面。圖／Calvin Klein提供

「快銀」亞倫強森Aaron Taylor-Johnson以他那迷人特質，貫穿了Calvin Klein春季形象廣告。圖／Calvin Klein提供

Tommy x Shawn春季系列國旗橄欖球，7,980元。圖／TOMMY HILFIGER提供

Tommy x Shawn春季系列女裝襯衫式洋裝，7,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供