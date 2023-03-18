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集換式卡片遊戲「七龍珠英雄」2.5周年決賽週末登場 玩家激戰爭奪超限量燙金特製卡片

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
冠軍白承玄小朋友與他的冠軍對戰卡牌。記者沈昱嘉／攝影
冠軍白承玄小朋友與他的冠軍對戰卡牌。記者沈昱嘉／攝影

以全球知名的動漫作品「七龍珠」為題材製作的集換式卡片遊戲「七龍珠英雄」在台灣迎來上市2.5周年，台灣代理商「世雅育樂股份有限公司」特別舉辦「七龍珠英雄2.5周年紀念賽」，在經歷了全台28個地點的預賽初選之後，從將近千位的玩家當中篩選出了56位的參賽者，在本週末進行最後的冠軍決賽，爭奪全台灣只有數張的超限量燙金特製卡片以及獎盃。世雅育樂表示，這次賽事特別邀請知名遊戲賽評「蛋蛋」現場進行賽事解說，營造出電競風格的對戰氛圍，更希望透過定期賽事的舉辦，吸引更多的玩家參與。

「七龍珠英雄」是一款以七龍珠為主題的卡片遊戲，共有超過千張卡牌樣式，每季還會推出新卡牌系列，結合了專用的遊戲機台，玩家透過收集各種強力的卡片組成自己的卡組，在七龍珠的世界觀裡挑戰對手，特別推薦同時2台機台連線與其他玩家進行激烈的對戰。遊戲與《七龍珠》原著高度契合，讓玩家可以在遊戲中體驗到原著中的經典場景和角色。在遊戲中，玩家可以扮演七龍珠中的任何一個角色，透過卡牌組合、進攻技巧搭配，發動千變萬化的戰鬥風格和技能，挑戰各種強大的敵人，最終成為真正的七龍珠英雄。

冠軍決賽首日先由「小學生以下組」的玩家打頭陣，19日則是「混齡組」進行比賽。決賽共有兩個階段，第一階段為敗部復活賽，在預賽中獲得亞軍的56位參賽者，還有機會藉由敗部復活，爭取最後參加決賽的8張門票。第二階段56位參賽者連同敗部復活的8位玩家分組進行對戰，爭取最終的冠軍獎盃。首日決賽賽事相當激烈，最終由11歲、遊戲資歷1年多的小玩家白承玄贏得冠軍。在5戰3勝的賽事中，他率先搶下2勝，原以為勝券在握，但對手不屈不撓在第3戰扳回一城，兩人甚至在第4局陷入纏鬥，真的不到最後一刻無法分出勝負。3月19日還有「混齡組」的比賽，有興趣的民眾可以免費前往「角落文創」觀賽。

「七龍珠英雄2.5周年紀念賽」3月18日進行小學生以下組的決賽，由11歲、遊戲資歷1年多的小玩家白承玄（中）贏得冠軍。記者沈昱嘉／攝影
「七龍珠英雄2.5周年紀念賽」3月18日進行小學生以下組的決賽，由11歲、遊戲資歷1年多的小玩家白承玄（中）贏得冠軍。記者沈昱嘉／攝影
「七龍珠英雄」以卡片遊戲結合專用遊戲機台，玩家透過卡牌組合、進攻技巧搭配，發動千變萬化的戰鬥風格和技能。記者沈昱嘉／攝影
「七龍珠英雄」以卡片遊戲結合專用遊戲機台，玩家透過卡牌組合、進攻技巧搭配，發動千變萬化的戰鬥風格和技能。記者沈昱嘉／攝影
遊戲玩家們爭奪全台灣只有數張的超限量燙金特製卡片以及獎盃。記者黃筱晴／攝影
遊戲玩家們爭奪全台灣只有數張的超限量燙金特製卡片以及獎盃。記者黃筱晴／攝影
冠軍白承玄小朋友玩七龍珠英雄的資歷約1年多，每週末都會跟爸爸一起玩。記者沈昱嘉／攝影
冠軍白承玄小朋友玩七龍珠英雄的資歷約1年多，每週末都會跟爸爸一起玩。記者沈昱嘉／攝影

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