集換式卡片遊戲「七龍珠英雄」2.5周年決賽週末登場 玩家激戰爭奪超限量燙金特製卡片

以全球知名的動漫作品「七龍珠」為題材製作的集換式卡片遊戲「七龍珠英雄」在台灣迎來上市2.5周年，台灣代理商「世雅育樂股份有限公司」特別舉辦「七龍珠英雄2.5周年紀念賽」，在經歷了全台28個地點的預賽初選之後，從將近千位的玩家當中篩選出了56位的參賽者，在本週末進行最後的冠軍決賽，爭奪全台灣只有數張的超限量燙金特製卡片以及獎盃。世雅育樂表示，這次賽事特別邀請知名遊戲賽評「蛋蛋」現場進行賽事解說，營造出電競風格的對戰氛圍，更希望透過定期賽事的舉辦，吸引更多的玩家參與。

「七龍珠英雄」是一款以七龍珠為主題的卡片遊戲，共有超過千張卡牌樣式，每季還會推出新卡牌系列，結合了專用的遊戲機台，玩家透過收集各種強力的卡片組成自己的卡組，在七龍珠的世界觀裡挑戰對手，特別推薦同時2台機台連線與其他玩家進行激烈的對戰。遊戲與《七龍珠》原著高度契合，讓玩家可以在遊戲中體驗到原著中的經典場景和角色。在遊戲中，玩家可以扮演七龍珠中的任何一個角色，透過卡牌組合、進攻技巧搭配，發動千變萬化的戰鬥風格和技能，挑戰各種強大的敵人，最終成為真正的七龍珠英雄。