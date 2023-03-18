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2023母親節／蘭蔻小黑瓶買1送1超殺 剛上市新品有優惠
母親節檔期將至，也是上半年美妝保養補貨的最佳時機，蘭蔻主打明星商品特惠組，包括小黑瓶、極光水、零粉感與玫瑰霜，也比照周年慶推出買一送一特惠組，要讓大家趕快補貨，另外剛上市的超極光淨亮淡斑激萃、超緊顏多肽抗痕霜，以及5月才要上市的絕對完美黃金玫瑰修護乳霜輕盈版，同步都有優惠組。
最熱賣的小黑瓶，在各百貨母親節檔期首日，推出NO.1小黑瓶發燒組，買超未來肌因賦活露50ml，再送合計50ml的小黑瓶，特價4,360元；另一明星商品NO.1極光水發燒組，也是買超極光活粹晶露 150ml，送100ml，特價3,780元，是母親節首日必搶的組合。
若是重度使用者，母親節檔期首二周可以入手大容量，買超未來肌因賦活露115ml，送超未來肌因賦活露7ml、超未來肌因冰珠亮眼粹5ml與超極光超極光活粹晶露50ml，特價8,350元；買超極光活粹晶露250ml，也送上述三小禮品，特價5,180元。
入手剛上市的超極光淨亮淡斑激萃50ml，加送7ml與超極光活粹晶露50ml，剛好搭配一起用；或是買超緊顏多肽抗痕霜50ml，送超極光活粹晶露50ml與超緊顏抗痕亮采三效精華3ml，同樣很划算。
喜歡美妝則可以買真愛零粉感持妝組，6件組原價6,997元起，特價4,400元起，讓夏天化妝都能超持久無粉感。
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