Outdoor戶外咖入坑首選！網友討論度超高「智慧手錶」Top10

你戶外運動都帶哪只錶？

根據調查研究機構Counterpoint Research發布的最新報告指出，2022年第三季度全球智慧手錶市場的出貨量，相比前一年同期增長30％，目前印度市場為全球最大，除了中國與歐洲之外，其他市場也皆持續成長。

越來越多人入手智慧手錶，不管是為了健康管理、穿搭、工作還是運動時使用，隨著科技進步，智慧手錶被賦予更多功能與創新。市面上智慧手錶的品牌、型號眾多，加上價格都大不相同，該如何挑選適自己的智慧手錶，成為一道難題！

對於喜愛戶外運動的民眾而言，智慧手錶絕對是不可或缺的穿戴裝置，若想挑選一只能進行三鐵、游泳、攀岩、登山、潛水等戶外運動（活動）的錶，其價格落差甚大，功能面要仔細比對，著實不容易，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點整理台幣2萬元以內，適合戶外運動的智慧手錶品牌與款式，究竟哪10大系列是網友們最熱議、最關注的。

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1. Samsung Galaxy Watch 系列

戶外運動專屬的智慧手錶

提到Samsung（三星電子），除了會聯想到摺疊手機之外，他們在智慧穿戴市場影響力也不容小覷，2022年Q3全球智慧手錶市場的出貨量，Samsung表現亮眼衝到第二名，新的Galaxy Watch 5系列，推出之後也立即在網路上造成討論，無論是功能或外型，都是「星粉們」關注焦點。

有網友表示：「5錶面比較耐刮 」、「4C換5 Pro，續航好到爆炸 」、「GPS還蠻準的，定位也快，出去跑步不太需要等 」、「還是三星手機配三星錶會比較香」、「覺得三星的操作邏輯，比蘋果好很多 」、「覺得虛擬的轉盤很先進 」。

這系列主打戶外運動專用，其中Galaxy Watch5 Pro採用2倍堅硬藍寶石鏡面顯示螢幕，強調耐刮功能，再搭配鈦金屬錶身，相當顯時尚感。同時，具備強大的電池續航力，可提供90多種運動模式，甚至在路線鍛鍊功能中，用戶能把GPX格式的單車／登山路線從智慧手機直接匯入手錶，同步所有路線清單，功能之強大。

另外，還有個功能相當威猛！就是三合一 Samsung BioActive 感測器，這功能不僅可以偵測心律、血壓、血氧濃度，連體脂肪率（BIA）到骨骼肌重量解析，都能全面性分析追蹤，由內而外管理你的身體，售價約1萬5千多元。

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2. Garmin Instinct 系列

有網友認為Garmin算是功能性錶，其「本我系列」售價約1萬元，官方表示Instinct 是以符合美軍MIL-STD-810G測試標準打造，讓該錶具有耐衝擊、耐熱且防水的優勢，同時搭載多種運動模式，對於「運動咖」而言很是推薦。

網路上也有不少Garmin的評測與討論，有網友說：「操作上滿流暢直覺的」、「推Instinct新款很棒」、「我日常跟運動都會配戴」、「拿來爬山相當夠用了」、「戴著衝浪沒問題」、「游泳玩水都戴過，沒遇過問題」、「跑步游泳騎車戶外運動都不錯，續航也很好」。

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3. Apple Watch Series 系列

提到智慧手錶，Apple Watch絕對榜上有名，其中Series系列已發展到第八代，售價1萬2千元起，具有GPS／GNSS定位系統，還特別提升「體能訓練」APP ，讓用戶一眼就能查看許多指標，靠3C產品保持身強體壯不是夢！

其中不鏽鋼款式，有不少網友認為最好看：「Apple watch感覺比較潮」、「配戴舒適感選S8」、「S8 記得選不銹鋼款，玻璃較耐撞」、「不鏽鋼，穿搭好配」、「S8不鏽鋼，外型上還是覺得不鏽鋼比較好看」、「有些人買行動網路版是因不鏽鋼比較好看」。

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4. 華為 Watch GT 系列

﻿華為不只推出手機，智能穿戴市場也有涉獵，其中GT系列已出到GT3 Pro，採鈦金屬錶體，具有100多種運動模式，就連打高爾夫球時，也會替您記錄專業的揮杆資料，同時還支援最大深度30米的自由潛水運動，售價約1萬元。

﻿華為相關系列的錶，有網友激推：「整體的錶面設計，就是為了跑步而設計」、「華為續航真的猛」、「如果不介意中國品牌 GT RUNNER不錯」、「GPS定位蠻準又快」、「虛擬陪跑系統真的好用」、「需要便宜跑錶的，選這支真的不會後悔」。

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5. 小米手錶 運動版

除了常見的小米手環之外，小米也有推出智能手錶，其中小米手錶運動版能支援多項運動健身模式，包括三項鐵人、游泳和高強度間歇式訓練，同時具有50小時GPS運動續航力，若以每場馬拉松成績2小時30分計算，可戴著跑完20場馬拉松，續航力超強！

小米手錶運動版平均售價2千多，該有的功能都有，網友認為對於預算不高的人可列入考量：「手錶有GPS對於跑步的人超好用」、「這隻我買回來用了三個月，個人覺得超值」、「我實際使用的感覺GPS還算準，不太會飄」。

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6. Garmin Descent G1 系列

喜歡潛水的消費者，多半會推薦Garmin Descent G1系列錶，售價2萬元有找，支援多種潛水模式，而且內建GPS可自動記錄潛水的入水點及出水點，其電池效能可在潛水模式下達25小時，就連衝浪時，也會幫用戶記錄，其功能相當全面。

由於Garmin售價都偏高，這系列2萬元有找的Garmin Descent G1相對便宜，許多潛水愛好者都頗推薦：「G1就是比較親民的版本，適合在玩自由潛水的人」、「比較喜歡G1的顏色和外型，感覺比MK2更帥」、「推G1，水面GPS定位時間大勝mission1」。

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7. 華米 T-REX 系列

Amazfit華米是與米家同生態鏈的企業，T-REX 系列出兩代，其中T-REX 2 軍規有12項軍規認證，具精準雙星GPS，可極地抗寒、深海防水、沙漠耐熱，外觀採戶外風格設計，內建14種運動模式，有20天超長續航力，平均售價近6千。

網友們很讚賞這系列手錶：「很愛 T-Rex Pro 的軍用粗獷感」、「實際戴上後感到十分舒適，不會有過重的存在感」、「平時戴著工作、爬山，居然表面沒有劃痕」、「T-REX 2 功能的確蠻強大的」。

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8. 華米 GTR 系列

Amazfit華米專注智能手錶市場，其GTR 系列目前出到第四代，最大特色除了業界首創使用AG玻璃錶圈外，採用AMOLED顯示螢幕，同時具有150+種運動模式和8種智慧辨別運動，其中力量訓練更有自動辨識功能，另外續航力超強，可長達14天，售價約6千多，CP值相當高。

網路鄉民討論挑選智慧手錶時，不少人都會將該系列加入討論：「我是用GTR2e陸版很滿意」、「實際運動時定位非常快速」、「GTR 4完全能讓我放心，10天不充電完全沒問題」、「這代質感滿好的」。

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9. realme Watch

realme創立於2018年，智慧穿戴最新出到第三代，realme Watch 3擁1.8吋超大螢幕，螢幕佔比高達67.5%，採500尼特最高亮度，讓你戶外運動陽光下仍清晰可見錶，支援超過110種運動模式，可清楚記錄你的運動數據，甚至還能精準辨識走路及跑步差異，售價約1千5有找。

使用過的網友除了很推薦第三代之外，初代、二代也有不少好評：「用起來蠻滿意的，而且很輕」、「APP上記錄的運動表現我很喜歡」、「之前看不少跑友有戴」、「買給長輩用好像還行」。

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10. OPPO Watch Free

OPPO已是中國四大一線的手機製造商，推出的OPPO Watch Free最大亮點在於重量僅33公克，超輕盈設計又能自動辨識跑步、健走、划船機和橢圓機四種鍛鍊模式，同時支援超過100種運動模式，正常使用下可達14天超長續航，售價約2千多元，對運動小白來說，是相對親民的選擇。

網友分享使用心得：「我覺得戴起來好看」、「黑色的男生戴起來也不會太彆扭」、「實際戴起來非常舒適」、「心率上是相當準確的」、「這顆手錶漂亮也實用，各方面目前還算滿意」。

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image source: OPPO

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月09日至2023年02月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『兩萬以下戶外運動智慧手錶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統