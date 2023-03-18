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49年老店「政江號」歇業！網友哭：冬至、元宵少了一味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
老店政江號貼出暫停營業的公告，許多人不勝唏噓。圖／摘自臉書
老店政江號貼出暫停營業的公告，許多人不勝唏噓。圖／摘自臉書

又傳老店歇業！位於台北市大安區金山南路、開業至今已49年的政江號，傳因房東準備收回店面，店家決定今(18日)營業結束後正式歇業，消息傳出，許多饕客感到非常不捨，網友嘆道，「以後冬至、元宵少了最重要的味道」，「再也看不到排隊搶買湯圓的情景了。」「讓我以後到哪裡吃湯圓？」

政江號是許多台北人的共同回憶，尤其是熱騰騰的湯圓，還有各種美味熱食，包括雞絲麵、餛飩麵、甜不辣等，進入夏天還能吃上一碗刨冰，搭配自家現煮的芋圓、豆花，其中，最受饕客歡迎的還是老味道，各種甜、鹹口味的湯圓，因為選擇多樣、價格親民，就算非冬至、元宵，門外也時常大排長龍。

店家原在2月底公告店內將整修，3月店修、3/8恢復營業，未料才過一周，就貼出「芝麻湯圓已經完售，其他食品也會陸續售完，店家會邁向另一個任務」。網友紛紛探詢，「看來是暫停，而不是歇業或休業吧？」，「一定要是暫停喔，一家人滿滿的美食回憶」，店家昨無奈表示，整修工程中斷、原先是休假3/8開始復工，近期計畫趕不上變化，明日營業東西售完先暫停營業一段時間。

政江號創立於1974年，原本是鄰近政大、淡江校區的水果店，因常有教授跟學生上門，於是決定把店名改為政江號。多年後，店家也從賣水果、冰品，陸續加入雞絲麵、甜不辣及個人研發的鮮肉湯圓、芝麻湯圓等，最終以湯圓奠定品牌基礎，未料老店也進入休業期，貼出公告：「準備放長假」。

老店政江號貼出暫停營業的公告，許多人不勝唏噓。圖／摘自臉書
老店政江號貼出暫停營業的公告，許多人不勝唏噓。圖／摘自臉書

湯圓 元宵

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