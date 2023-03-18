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滿額享57折吃華堡！漢堡王補班日、連假激省優惠出爐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
3月24日至3月25日補班日，於漢堡王官網外帶或外送滿249元，輸入「BKHAPPY」即可用「77元」加購原味華堡。圖／漢堡王提供
3月24日至3月25日補班日，於漢堡王官網外帶或外送滿249元，輸入「BKHAPPY」即可用「77元」加購原味華堡。圖／漢堡王提供

補班不憂鬱，漢堡王提前療癒廣大上班族，快閃兩天官網滿額即可用「77元」加購原味華堡。3月24日至3月25日補班日，於漢堡王官網外帶或外送滿249元，輸入「BKHAPPY」即可以「77元」超殺57折品嘗明星商品「原味華堡」。

此外，緊接連假3月24日至4月10日還有優惠，至漢堡王官網訂購限定「好事花生連假雙人套餐」超激省66折，只要299元。

「好事花生連假雙人套餐」包含花生安格斯牛肉堡、火烤雞腿培根堡、六塊雞塊、中薯及2杯百事可樂。花生安格斯牛肉堡採獨家嚴選澳洲安格斯黑牛，加上香濃花生醬、黑胡椒醬，以及新鮮生洋蔥及美式起士，每口咬下去都超滿足。火烤雞腿培根堡採用肥厚烤雞腿、培根、濃厚起司和香脆洋蔥等豐富配料。

相關資訊可查官網：https://bit.ly/3IcpL9l

漢堡 連假

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