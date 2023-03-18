全台三井OUTLET PARK「激安買物祭」商品2折起送抵用券
台灣三井今天公告北中南三井OUTLET PARK24日起同步舉辦「激安買物祭」，商品２折起、還要發百萬抵用券回饋消費者。
三井表示，為了滿足廣大消費者需求，「MITSUI OUTLET PARK 激安買物祭」將在24日登場至4月9日。配合這場春季優惠、北中南三店將共同推出「融合浪漫花海，以及風靡全球的霸權動漫《間諜家家酒SPY×FAMILY》」的主題造景，為消費者帶來物超所值，兼具歡樂與趣味的春日購物體驗。
業者表示，激安買物祭最低2折起，是全台三地共通優惠，期間除全館最低2折，因應2023春夏PANTONE色為「數碼薰衣草紫」，特別規畫滿額抽獎活動，活動期間單筆消費滿2000元即可參與抽獎，有機會抽中價值55000元ezTravel易遊網旅行行程兌換券，幸運得主可出國來趟「薰衣草賞花之旅」。
另各outlet舉辦會員有禮、百萬抵用券，點數4倍送共通優惠。APP會員還有加乘優惠，於3月31日前連續8日，每日定時打開APP有機會領取限量商品抵用券。合計發出超過百萬元的商品抵用券。4月1日到5日清明連假期間，APP會員於配合專櫃單筆消費滿額，還可再享最高點數4倍送，且贈送點數無上限。
而永豐銀行聯名卡新辦卡友首次綁定Mitsui Shopping Park Pay並單筆支付滿3000元，就有機會享最高13%回饋。詳細優惠細節見官方DM或各outlet設施公告為主。
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