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傑仕登電玩嘉年華週末松山文創限定登場 150坪寶可夢專區、魔物獵人盔甲、未上市遊戲試玩別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《寶可夢 朱/紫》Nintendo Switch中文版試玩區。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢 朱/紫》Nintendo Switch中文版試玩區。記者黃筱晴／攝影

玩家們這週末HIGH翻了！發行、代理多款知名遊戲的傑仕登於本週末3月18日至3月19日在台北松山文創園區1、2、3號倉庫舉辦「傑仕登電玩嘉年華」，集結CAPCOM多款遊戲大作、眾多Nintendo Switch遊戲，還有大人小孩都瘋狂寶可夢專區，提供民眾來現場試玩體驗，完成指定任務即可得到精美周邊小禮，更有機會抽到即將發售的《薩爾達傳說王國之淚》、《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》等最新作品，還有多款尚未上市的新遊戲可以現場獨家體驗。展覽期間也將不定期在「傑仕登粉絲團」公開各項挑戰任務。完成任務的玩家，將有機會抽到「Nintendo Switch OLED款式白色」以及各式原廠周邊，玩家們千萬別錯過。

超過150坪的寶可夢專區肯定人潮擠爆，寶可夢快閃店商品超級豐富，絕不能錯過的就是《寶可夢 朱/紫》裡兩隻神獸故勒頓與密勒頓的原創商品，其他各種角色周邊也一應俱全，更有可以和皮卡丘近距離互動拍照的寶可夢打卡拍照區、《寶可夢 朱/紫》Nintendo Switch中文版試玩、《寶可夢集換式卡牌遊戲》新手教室等，並預告即將於3月24日推出新擴充包「三連音爆」。

另外一個人氣熱點則是1號倉庫CAPCOM主題展館，不但提供備受玩家期待的《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》、《洛克人 EXE 合集》未上市新作搶先試玩外，先前於日本各地巡迴展覽，廣受《魔物獵人》系列粉絲喜愛的1:1獵人系列武器裝備以及展示模型、原畫等寶貴資料，也將特別空運來台進行展出，喜愛《魔物獵人》系列的玩家請千萬不要錯過。而由CAPCOM製作的全新遊戲IP線上專用團隊對戰動作遊戲《Exoprimal》也將在現場展出大型打卡牆，並贈送展場獨家贈品。

2號展館還有多款SPIKE CHUNSOFT主打新作特別展示，包括預定6月30日推出的Nintendo Switch黑暗奇幻推理動作遊戲《超偵探事件簿 霧雨謎宮》，將現場展示大型打卡牆以及人形立牌。韓國Neowiz開發的魂系動作RPG《Lies of P》也在現場將提供10台試玩機台，邀民眾現場體驗。而日本動漫周邊精品廠商「Contents Seed」首次海外參展也選擇在「傑仕登電玩嘉年華」中開設「THEキャラSHOP」快閃店。

而粉絲們不能錯過的還有舞台區邀集重量級遊戲製作人與知名遊戲實況主豪華共演，包括《魔物獵人》系列眾所皆知的製作人「辻本良三」，話題新作《超偵探事件簿 霧雨謎宮》腳本「小高和剛」、製作人「榊原昌平」也將登台與玩家們互動。另外《Lies of P》的開發總監「朴星俊 PARK SEONG-JUN」特別來台，演示實機遊玩；本次也邀請了日本聲優「井澤詩織」以及「上間江望」來闡述為遊戲角色獻聲的感想；另外Inti Creates製作人也將來場，介紹旗下最新作品《Grim Guardians: Demon Purge 少女魔淨》。

魔物獵人玩家們一定要打卡的烤肉場景。記者黃筱晴／攝影
魔物獵人玩家們一定要打卡的烤肉場景。記者黃筱晴／攝影
現場設置多個可愛的寶可夢角色打卡拍照區。記者黃筱晴／攝影
現場設置多個可愛的寶可夢角色打卡拍照區。記者黃筱晴／攝影
傑仕登電玩嘉年華1號倉庫《魔物獵人》系列1比1獵人系列武器裝備以及展示模型。記者黃筱晴／攝影
傑仕登電玩嘉年華1號倉庫《魔物獵人》系列1比1獵人系列武器裝備以及展示模型。記者黃筱晴／攝影
寶可夢快閃店商品超級豐富，其中《寶可夢 朱/紫》裡兩隻神獸故勒頓與密勒頓的原創商品絕對要入手。記者黃筱晴／攝影
寶可夢快閃店商品超級豐富，其中《寶可夢 朱/紫》裡兩隻神獸故勒頓與密勒頓的原創商品絕對要入手。記者黃筱晴／攝影
傑仕登電玩嘉年華本週末3月18日至3月19日在台北松山文創園區1、2、3號倉庫舉辦。記者黃筱晴／攝影
傑仕登電玩嘉年華本週末3月18日至3月19日在台北松山文創園區1、2、3號倉庫舉辦。記者黃筱晴／攝影
1號倉庫CAPCOM主題展館，提供《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》、《洛克人 EXE 合集》未上市新作搶先試玩。記者黃筱晴／攝影
1號倉庫CAPCOM主題展館，提供《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》、《洛克人 EXE 合集》未上市新作搶先試玩。記者黃筱晴／攝影
傑仕登電玩嘉年華1號倉庫《快打旋風6》場景真實還原。記者黃筱晴／攝影
傑仕登電玩嘉年華1號倉庫《快打旋風6》場景真實還原。記者黃筱晴／攝影
《Kizuna AI-Touch the Beat!》現場提供PS VR2版本試玩。記者黃筱晴／攝影
《Kizuna AI-Touch the Beat!》現場提供PS VR2版本試玩。記者黃筱晴／攝影
預定5月發售，主打體感健身的Switch運動遊戲《健身巡遊》，也將於現場展出中文版本試玩。記者黃筱晴／攝影
預定5月發售，主打體感健身的Switch運動遊戲《健身巡遊》，也將於現場展出中文版本試玩。記者黃筱晴／攝影

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