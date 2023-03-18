傑仕登電玩嘉年華週末松山文創限定登場 150坪寶可夢專區、魔物獵人盔甲、未上市遊戲試玩別錯過

玩家們這週末HIGH翻了！發行、代理多款知名遊戲的傑仕登於本週末3月18日至3月19日在台北松山文創園區1、2、3號倉庫舉辦「傑仕登電玩嘉年華」，集結CAPCOM多款遊戲大作、眾多Nintendo Switch遊戲，還有大人小孩都瘋狂寶可夢專區，提供民眾來現場試玩體驗，完成指定任務即可得到精美周邊小禮，更有機會抽到即將發售的《薩爾達傳說王國之淚》、《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》等最新作品，還有多款尚未上市的新遊戲可以現場獨家體驗。展覽期間也將不定期在「傑仕登粉絲團」公開各項挑戰任務。完成任務的玩家，將有機會抽到「Nintendo Switch OLED款式白色」以及各式原廠周邊，玩家們千萬別錯過。

超過150坪的寶可夢專區肯定人潮擠爆，寶可夢快閃店商品超級豐富，絕不能錯過的就是《寶可夢 朱/紫》裡兩隻神獸故勒頓與密勒頓的原創商品，其他各種角色周邊也一應俱全，更有可以和皮卡丘近距離互動拍照的寶可夢打卡拍照區、《寶可夢 朱/紫》Nintendo Switch中文版試玩、《寶可夢集換式卡牌遊戲》新手教室等，並預告即將於3月24日推出新擴充包「三連音爆」。

另外一個人氣熱點則是1號倉庫CAPCOM主題展館，不但提供備受玩家期待的《惡靈古堡4 重製版》、《快打旋風6》、《洛克人 EXE 合集》未上市新作搶先試玩外，先前於日本各地巡迴展覽，廣受《魔物獵人》系列粉絲喜愛的1:1獵人系列武器裝備以及展示模型、原畫等寶貴資料，也將特別空運來台進行展出，喜愛《魔物獵人》系列的玩家請千萬不要錯過。而由CAPCOM製作的全新遊戲IP線上專用團隊對戰動作遊戲《Exoprimal》也將在現場展出大型打卡牆，並贈送展場獨家贈品。

2號展館還有多款SPIKE CHUNSOFT主打新作特別展示，包括預定6月30日推出的Nintendo Switch黑暗奇幻推理動作遊戲《超偵探事件簿 霧雨謎宮》，將現場展示大型打卡牆以及人形立牌。韓國Neowiz開發的魂系動作RPG《Lies of P》也在現場將提供10台試玩機台，邀民眾現場體驗。而日本動漫周邊精品廠商「Contents Seed」首次海外參展也選擇在「傑仕登電玩嘉年華」中開設「THEキャラSHOP」快閃店。