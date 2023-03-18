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高雄旅展搶搶滾 南韓4日遊推8800破盤價

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「2023 高雄巨蛋春季旅展」號稱「出國海外行程，品牌最齊全」，其中韓國4天3夜之旅，甚至推出8800元「破盤價」，比國旅便宜。記者王昭月／攝影
「2023 高雄巨蛋春季旅展」號稱「出國海外行程，品牌最齊全」，其中韓國4天3夜之旅，甚至推出8800元「破盤價」，比國旅便宜。記者王昭月／攝影

疫情解封，國境開放，不少民眾開始規劃出國，正在高雄巨蛋舉辦的「2023 高雄巨蛋春季旅展」集結11家旅行社聯合行銷，號稱「出國海外行程，品牌最齊全」，其中韓國4天3夜之旅，甚至推出8800元「破盤價」，比國旅便宜，首日開展萬頭鑽動。

「2023 高雄巨蛋春季旅展」及「高雄AI智慧家電空調大展」在高雄巨蛋同步登場，展至3月20日，兩大會展首日吸引大批人潮。急欲出國解放的民眾，讓今年旅展呈現噴發式交易行情，包括可樂旅遊、五福旅遊、東南旅遊、 晴天旅遊等11家知名品牌均祭出各式優惠攬客，「郵輪」旅遊一年四季都有遊程可以選擇，環遊世界和平號郵輪已賣到明年度遊程。

五福旅遊指出，日、韓及東南亞等遊程仍是國人最愛，在正班機機位不足下，各旅遊熱點仍以包機形式執飛，詢問度最高的是越南峴港的虎航包機；日本「立山黑部開山行程」；韓國「超值福釜4日」更推出8800元限量優惠，搶到比在國內旅遊更划算。另可樂旅遊泰國超值選5日，旅展價2萬4000元起、長程異國主題遊，最高減1萬5，海外自由行則7688元起。東南旅遊快閃釜山4日旅展價9500元。

高CP值的餐券在旅展也是大熱門，承億酒店主題式自助餐廳「貳陸日全食」推出買5送1美食遨遊券，旅展限定價一套500元鵲找，買10送3美食遨遊券，一套9680 元，另「RAR BAR」、「酉名酉丁」與B1 樓「両鍋」則聯手推出「頂級雙人套餐券」，有買5送1及買10送3雙選擇。高雄福華大飯店 HOVII Cafe 西式料理雙人套餐券，旅展價1499 元、麗香苑假日自助餐券每張只要660 元、麗香苑平日輕西餐沙拉吧，平均每張只要 450 元。

主辦單位指出，旅展期間每天前200 名入場來賓，即可兌換免費福袋，開幕最大獎送「越南來回機票」，還有各種餐券、旅遊周邊等多項好禮。

「2023 高雄巨蛋春季旅展」集結11家旅行社聯合行銷，號稱「出國海外行程，品牌最齊全」，首日開展萬頭鑽動。記者王昭月／攝影
「2023 高雄巨蛋春季旅展」集結11家旅行社聯合行銷，號稱「出國海外行程，品牌最齊全」，首日開展萬頭鑽動。記者王昭月／攝影

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