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2023母親節／跟ROSÉ開啟新蔘活 雪花秀滿額送化妝箱

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
BLACKPINK的ROSÉ，是雪花秀的代言人。圖／雪花秀提供
BLACKPINK的ROSÉ，是雪花秀的代言人。圖／雪花秀提供

超人氣的BLACKPINK成員ROSÉ，成為雪花秀代言人後，品牌也推出「新蔘活」攻略，今年母親節，雪花秀就主打新蔘活，強調品牌對於人蔘的研究，包括有專利成份滋陰蔘賦活極萃，讓女人養出女神肌膚。而在百貨開打首一日，也推出購買指定組合，就送美麗新蔘活7日化妝箱，又是超划算的禮物。

雪花秀在指定百貨檔期開打首日，只要買緊膚新蔘晶萃組，或回彈新蔘乳霜組，就送上美麗新蔘活7日化妝箱，包括有5樣保養化妝小禮，以及享嘉中場蔘呼吸茶、舊振南養身0負擔點心、美麗新蔘活化妝箱一入等，價值3,500元，全台限量200份。

而當紅商品緊膚新蔘晶萃組，則是買滋陰蔘緊膚晶萃50ml，送滋陰蔘回彈霜共30ml，價值9,800元，特價6,200元；另外回彈新蔘乳霜（豐潤／輕盈）組，買滋陰蔘回彈霜60ml（豐潤／輕盈任選），送滋陰蔘緊膚晶萃共31ml，價值11,044元，特價7,200元。

雪花秀最熱賣的潤燥養膚精華，也在限定百貨推出透亮新蔘大容量90ml組，買潤燥養膚精華90ml送15ml，以及滋陰蔘回彈霜（輕盈版）10ml與滋陰蔘緊膚晶萃5ml，價值6,420元，特價3,880元。

雪花秀透亮新蔘大容量90ml組／價值6,420元，特價3,880元。圖／雪花秀提供
雪花秀透亮新蔘大容量90ml組／價值6,420元，特價3,880元。圖／雪花秀提供
雪花秀母親節檔期開打首一日，購買指定組合送美麗新蔘活7日化妝箱。圖／雪花秀提供
雪花秀母親節檔期開打首一日，購買指定組合送美麗新蔘活7日化妝箱。圖／雪花秀提供
雪花秀緊膚新蔘晶萃組／價值9,800元，特價6,200元。圖／雪花秀提供
雪花秀緊膚新蔘晶萃組／價值9,800元，特價6,200元。圖／雪花秀提供
雪花秀回彈新蔘乳霜（豐潤／輕盈）組／價值11,044元，特價7,200元。圖／雪花秀提供
雪花秀回彈新蔘乳霜（豐潤／輕盈）組／價值11,044元，特價7,200元。圖／雪花秀提供

品牌 專利 母親節

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