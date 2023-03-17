2023母親節／跟ROSÉ開啟新蔘活 雪花秀滿額送化妝箱

超人氣的BLACKPINK成員ROSÉ，成為雪花秀代言人後，品牌也推出「新蔘活」攻略，今年母親節，雪花秀就主打新蔘活，強調品牌對於人蔘的研究，包括有專利成份滋陰蔘賦活極萃，讓女人養出女神肌膚。而在百貨開打首一日，也推出購買指定組合，就送美麗新蔘活7日化妝箱，又是超划算的禮物。

雪花秀在指定百貨檔期開打首日，只要買緊膚新蔘晶萃組，或回彈新蔘乳霜組，就送上美麗新蔘活7日化妝箱，包括有5樣保養化妝小禮，以及享嘉中場蔘呼吸茶、舊振南養身0負擔點心、美麗新蔘活化妝箱一入等，價值3,500元，全台限量200份。

而當紅商品緊膚新蔘晶萃組，則是買滋陰蔘緊膚晶萃50ml，送滋陰蔘回彈霜共30ml，價值9,800元，特價6,200元；另外回彈新蔘乳霜（豐潤／輕盈）組，買滋陰蔘回彈霜60ml（豐潤／輕盈任選），送滋陰蔘緊膚晶萃共31ml，價值11,044元，特價7,200元。