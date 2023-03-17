陽光般正能量一次補齊！破億頂級黃鑽珠寶太美艷！

鑽石本身的存在已然珍貴，有色的彩鑽則更因色彩的變化，帶來感受上的能量變奏。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款全新黃鑽頂級珠寶，以宛如陽光般的金黃飽滿，獻上以寶石之名的春之禮讚。

一系列黃鑽珠寶包含全新的Lariat黃鑽項鍊、全新的橢圓形切工黃鑽項鍊，以及經典黃鑽戒指與The Incredibles系列枕型切工黃鑽耳環，總價大破3億4,752萬。其中「Lariat黃鑽項鍊」是以一顆水滴型切工頂級黃鑽和一顆水滴型切工鑽石為主石，兩顆皆為水滴型切割，各重約10.88克拉，交叉垂墜的設計，似陽光下不同光線的交錯交纏；橢圓形切工黃鑽與鑽石項鍊則同時使用了黃金與鉑金底座，並鑲嵌13顆總重約12.72克拉橢圓形切工黃鑽，以及125顆總重約28.10克拉圓形明亮式切工鑽石，宛如紅毯女星般氣場全開。