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陽光般正能量一次補齊！破億頂級黃鑽珠寶太美艷！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Lariat黃鑽項鍊，共鑲嵌5顆總重約22.55克拉的水滴型切工鑽石，其中包含1顆重約10.88克拉水滴型切工黃鑽以及1顆重約10.88克拉水滴型切工鑽石，另鑲嵌118顆圓形明亮式切工鑽石總重約32.07克拉，約1億5,941萬元。圖／Harry Winston提供
Lariat黃鑽項鍊，共鑲嵌5顆總重約22.55克拉的水滴型切工鑽石，其中包含1顆重約10.88克拉水滴型切工黃鑽以及1顆重約10.88克拉水滴型切工鑽石，另鑲嵌118顆圓形明亮式切工鑽石總重約32.07克拉，約1億5,941萬元。圖／Harry Winston提供

鑽石本身的存在已然珍貴，有色的彩鑽則更因色彩的變化，帶來感受上的能量變奏。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款全新黃鑽頂級珠寶，以宛如陽光般的金黃飽滿，獻上以寶石之名的春之禮讚。

一系列黃鑽珠寶包含全新的Lariat黃鑽項鍊、全新的橢圓形切工黃鑽項鍊，以及經典黃鑽戒指與The Incredibles系列枕型切工黃鑽耳環，總價大破3億4,752萬。其中「Lariat黃鑽項鍊」是以一顆水滴型切工頂級黃鑽和一顆水滴型切工鑽石為主石，兩顆皆為水滴型切割，各重約10.88克拉，交叉垂墜的設計，似陽光下不同光線的交錯交纏；橢圓形切工黃鑽與鑽石項鍊則同時使用了黃金與鉑金底座，並鑲嵌13顆總重約12.72克拉橢圓形切工黃鑽，以及125顆總重約28.10克拉圓形明亮式切工鑽石，宛如紅毯女星般氣場全開。

不容錯過的則有一對The Incredibles系列枕型切工黃鑽耳環，耳環共鑲嵌2顆枕型切工黃鑽各重約17克拉，搭配2顆枕型切工鑽石重約3.72克拉，建議售價約1億2,156萬元，是最輕巧、但含金量極高的一款珠寶創作，並透過白、黃雙色的火光輝映，呈現與量體呈高反差的天后規格魅力。

橢圓形切工黃鑽與鑽石項鍊，共鑲嵌13顆總重約12.72克拉橢圓形切工黃鑽、125顆總重約28.10克拉圓形明亮式切工鑽石，約2,918萬元。圖／Harry Winston提供
橢圓形切工黃鑽與鑽石項鍊，共鑲嵌13顆總重約12.72克拉橢圓形切工黃鑽、125顆總重約28.10克拉圓形明亮式切工鑽石，約2,918萬元。圖／Harry Winston提供
he Incredibles系列枕型切工黃鑽耳環，共鑲嵌2顆枕型切工黃鑽各重約17克拉，搭配2顆枕型切工鑽石，重約3.72克拉，約1億2,156萬元。圖／Harry Winston提供
he Incredibles系列枕型切工黃鑽耳環，共鑲嵌2顆枕型切工黃鑽各重約17克拉，搭配2顆枕型切工鑽石，重約3.72克拉，約1億2,156萬元。圖／Harry Winston提供

鑽石 珠寶 女星

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