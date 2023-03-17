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接棒文策院董事長 蔡嘉駿聚焦資本化、國際化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化內容策進院今舉行第二屆新任董事長交接儀式，由第二屆董事長彭俊亨（左）接棒給新任董事長蔡嘉駿（右），文化部長史哲擔任監交人。記者葉冠妤／攝影
文化內容策進院今舉行第二屆新任董事長交接儀式，由第二屆董事長彭俊亨（左）接棒給新任董事長蔡嘉駿（右），文化部長史哲擔任監交人。記者葉冠妤／攝影

文化內容策進院今舉行第二屆新任董事長交接儀式，由第二屆董事長彭俊亨接棒給新任董事長蔡嘉駿。出身產業界的蔡嘉駿致詞時表示，未來文策院有兩項工作重點，第一是資本化，第二則是國際化，希望未來善用政府資源結合民間企業，並促使大型民間企業資金與外資投入台灣內容產業。

文化部長史哲今擔任監交人。他致詞時強調三點，第一，由於政府資源有限，他一上任就每周與文創司、影視司、影視局、文策院等召開彙報，藉此整合資源打團隊戰，使創作端到應用端及產業化獲得協助；第二，期許文策院能發揮行政法人的彈性，主動積極的服務產業、強化溝通；最後，借重蔡董事長面對資本市場的產業經驗，使資本市場足以支撐文化內容產業化。

蔡嘉駿說，他一路從漫畫、遊戲、廣告、行銷、影視投資，也做過OTT平台經營，從OTT經營的失敗經驗認知到串流全球化下，台灣市場很難靠單打獨鬥，難與國際巨頭在資本、內容上競爭，在這個行業做任何生意需要先團結。

蔡嘉駿指出，未來文策院有兩項工作重點，第一是資本化，第二則是國際化。他說，現在大家看到的韓國內容，背後代表的是資本流動及政府推手角色，他曾看過一份報告，韓國內容產業IP上市公司有150家，反觀台灣整個內容產業卻只有10幾家上市公司，裡面7、8成都是遊戲公司，真正屬於影視製作、音樂、出版的公司恐怕僅2、3家。

他表示，過去幾年，台灣市場競爭資本通常來自政府補助，但政府應提供誘因，而非主導，未來希望能善用政府資源跟民間企業合作，把資本投入市場，讓內容產製上市公司能多幾家;除此，台灣目標市場內需不大，如何讓好的創意跟國際公司合作也會是文策院目標，近期他將拜會大型法人機構、電信、創投公司、國際公司等，爭取合作機會。

過去常有人問為什麼台灣沒有辦法製作出鬼滅之刃、魷魚遊戲？也有人會說好想贏韓國。蔡嘉駿說，大家都想在內容產業這一局贏韓國，但他必須務實地說「短期內不可能」，縱使國情不同，台灣無法完全複製韓國經驗，但韓國確實有值得師法之處，像是政府如何利用政策工具吸引大型企業投資資金、提供商業思維與行銷經營策略。

蔡嘉駿說，如他前述，韓國內容產業有150家上市公司，台灣卻僅10幾家，再看韓國日前的併購戰，BTS經紀公司HYBE、韓國最大網路通訊集團Kakao爭奪娛樂公司SM股份，HYBE市值台幣兩千億，Kakao七千億，台灣文化部預算連韓國民間企業市值的百分之一都不到，所以要設想的是如何在預算資源不多的情況下，發揮台灣主場優勢，吸引更多外資跟大型企業投資，而他認為，除了既有的投資融資補助，税減、上市櫃鬆綁配套也應一併處理。

文策院 上市公司

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