白蘭氏送千份葉黃素！「孫女」愛精華凍：根本3C神隊友

科技日新月異，3C裝置更是生活中不可或缺的必備品。根據眼科醫學會調查，國人平均每日使用3C時間高達10.7個小時，其中娛樂性需求占比超過一半。此外，Yahoo!民調顯示，消費者使用3C產品的場合與時間變得碎片化，長時間累積下不易察覺，恐忽視其重要性。保健飲品品牌白蘭氏有感晶亮問題刻不容緩，提供限量1,000份「黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」與「葉黃素精華凍」讓民眾免費試飲。

Yahoo!奇摩針對全台消費者進行3C產品使用行為調查，發現除了工作時間外，每日使用時長以1~3小時居冠，其次則為4~6小時；而日常生活使用情境前三名分別為等車通勤、上廁所和吃飯聚餐的片段時刻，此外，在日常生活中使用3C產品佔最多時間的項目則以「使用社群軟體(30.6%)」位居首位，有別於一般認知中「追劇」、「玩遊戲」等耗時長的3C使用行為。

有趣的是，調查結果顯示，重度使用者並非大眾一般所認知的年輕族群，顯見中年族群的3C黏著度有急起直追之勢，而且大部分民眾在日常使用上，多是不注意的零碎片刻所累積，這也導致較容易忽略長時間3C產品的過度使用，成為潛在的3C危機一族。

知名YouTube頻道上班不要看的老闆「呱吉」邱威傑，由於工作需求每天無時無刻沉浸網路世界，就連在上廁所的零碎時間也不放過，回想初次體驗白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲產品表示，「嘗試之後發現酸甜口感意外地順口，即便是下午茶時間嘴饞，想來點不負擔的點心，也能直接隨開隨喝，解饞又做好日常保養，一舉兩得！」

素有街訪教母之稱的「孫女」也分享，「除了睡覺時間之外，完全離不開3C，就連中午吃飯也要配手機電視追劇。但自從使用白蘭氏葉黃素精華凍後，趕著上班除了咬吐司還可以順便來一條，根本3C神隊友，日常保養變得超輕鬆！」

白蘭氏即起提供限量1,000份的一日晶亮體驗組，內含酸甜好喝好吸收的葉黃素飲、Q彈好吃好攜帶的葉黃素凍，只要填寫申請表單就能獲得，數量有限，送完為止。相關資訊可至白蘭氏Facebook粉絲專頁「白蘭氏健康補給讚」查詢：https://reurl.cc/a1qvv9。