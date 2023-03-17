快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白蘭氏送千份葉黃素！「孫女」愛精華凍：根本3C神隊友

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
白蘭氏提供限量1000份的一日晶亮體驗組，活動詳情可參考粉絲專頁「白蘭氏健康補給讚」。圖／白蘭氏提供
白蘭氏提供限量1000份的一日晶亮體驗組，活動詳情可參考粉絲專頁「白蘭氏健康補給讚」。圖／白蘭氏提供

科技日新月異，3C裝置更是生活中不可或缺的必備品。根據眼科醫學會調查，國人平均每日使用3C時間高達10.7個小時，其中娛樂性需求占比超過一半。此外，Yahoo!民調顯示，消費者使用3C產品的場合與時間變得碎片化，長時間累積下不易察覺，恐忽視其重要性。保健飲品品牌白蘭氏有感晶亮問題刻不容緩，提供限量1,000份「黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」與「葉黃素精華凍」讓民眾免費試飲。

Yahoo!奇摩針對全台消費者進行3C產品使用行為調查，發現除了工作時間外，每日使用時長以1~3小時居冠，其次則為4~6小時；而日常生活使用情境前三名分別為等車通勤、上廁所和吃飯聚餐的片段時刻，此外，在日常生活中使用3C產品佔最多時間的項目則以「使用社群軟體(30.6%)」位居首位，有別於一般認知中「追劇」、「玩遊戲」等耗時長的3C使用行為。

有趣的是，調查結果顯示，重度使用者並非大眾一般所認知的年輕族群，顯見中年族群的3C黏著度有急起直追之勢，而且大部分民眾在日常使用上，多是不注意的零碎片刻所累積，這也導致較容易忽略長時間3C產品的過度使用，成為潛在的3C危機一族。

知名YouTube頻道上班不要看的老闆「呱吉」邱威傑，由於工作需求每天無時無刻沉浸網路世界，就連在上廁所的零碎時間也不放過，回想初次體驗白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲產品表示，「嘗試之後發現酸甜口感意外地順口，即便是下午茶時間嘴饞，想來點不負擔的點心，也能直接隨開隨喝，解饞又做好日常保養，一舉兩得！」

素有街訪教母之稱的「孫女」也分享，「除了睡覺時間之外，完全離不開3C，就連中午吃飯也要配手機電視追劇。但自從使用白蘭氏葉黃素精華凍後，趕著上班除了咬吐司還可以順便來一條，根本3C神隊友，日常保養變得超輕鬆！」

白蘭氏即起提供限量1,000份的一日晶亮體驗組，內含酸甜好喝好吸收的葉黃素飲、Q彈好吃好攜帶的葉黃素凍，只要填寫申請表單就能獲得，數量有限，送完為止。相關資訊可至白蘭氏Facebook粉絲專頁「白蘭氏健康補給讚」查詢：https://reurl.cc/a1qvv9

3C 葉黃素

延伸閱讀

T1聯盟／身心處在顛峰狀態 海神奪冠功臣亞歷山大回鍋

Yahoo奇摩傳打包出售

吃葉黃素補過頭 4歲女童膚色竟泛黃

誰來當家長的神隊友！高雄議員倡提高夜間臨托能量

相關新聞

傑仕登電玩嘉年華週末松山文創限定登場 150坪寶可夢專區、魔物獵人盔甲、未上市遊戲試玩別錯過

玩家們這週末HIGH翻了！發行、代理多款知名遊戲的傑仕登於本週末3月18日至3月19日在台北松山文創園區1、2、3號倉庫...

高雄旅展搶搶滾 南韓4日遊推8800破盤價

疫情解封，國境開放，不少民眾開始規劃出國，正在高雄巨蛋舉辦的「2023 高雄巨蛋春季旅展」集結11家旅行社聯合行銷，號稱...

2023母親節／跟ROSÉ開啟新蔘活 雪花秀滿額送化妝箱

超人氣的BLACKPINK成員ROSÉ，成為雪花秀代言人後，品牌也推出「新蔘活」攻略，今年母親節，雪花秀就主打新蔘活，強...

陽光般正能量一次補齊！破億頂級黃鑽珠寶太美艷！

鑽石本身的存在已然珍貴，有色的彩鑽則更因色彩的變化，帶來感受上的能量變奏。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winst...

接棒文策院董事長 蔡嘉駿聚焦資本化、國際化

文化內容策進院今舉行第二屆新任董事長交接儀式，由第二屆董事長彭俊亨接棒給新任董事長蔡嘉駿。出身產業界的蔡嘉駿致詞時表示，...

白蘭氏送千份葉黃素！「孫女」愛精華凍：根本3C神隊友

科技日新月異，3C裝置更是生活中不可或缺的必備品。根據眼科醫學會調查，國人平均每日使用3C時間高達10.7個小時，其中娛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦