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瞄準在家用餐風潮！無印良品推百項新品 在家DIY正夯

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品春夏推出百款新食品。圖／無印良品提供
無印良品春夏推出百款新食品。圖／無印良品提供

看準疫情之後，越來越多人居家用餐的風潮，無印良品發布的春夏新品中，食品類的商品超過百項，其中一系列的在家動手做料理的部分，最為吸睛，推出包括米鬆餅預拌粉、白玉預拌粉、天婦羅粉與章魚燒預拌，即使手殘，也能夠在家培養出下廚的樂趣。

一系列自己動手做系列，預計4月上市，另外還有調味醬系列，包括有韓式拌飯醬、日式豬排醬與日式炒麵醬，只要在家中準備好食材，簡單拌炒就可以食用。

如果想要用餐更方便，5月將上市一系列的冷凍食品，包括照燒雞肉丼、牛丼與薑燒豬肉丼，售價預估79元，只要自備白飯就能用餐，另外還有的冷凍杏鮑菇與冷凍龍田炸雞，使用氣炸鍋、微波爐或平底鍋等，就能夠食用。

還有採用台灣農產品製成的即時甜湯，包括紅豆湯、芋頭湯與綠豆湯，保存效期長，防災時也能夠食用。

台灣水果也成為無印良品使用的原料，推出果乾系列，包括蜜蕉果乾、金鑽鳳梨果乾、愛文芒果乾與紅龍果乾，不另外添加糖，售價179元起。

其他新品如即溶氣泡飲有三款新口味，夾心千層餅、法蘭酥等系列，7月還會上市5款罐裝氣泡水，口味包括原味、蘋果風味、白葡萄風味、水蜜桃風味與乳酸風味等。

無印良品春夏推出百款新食品。圖／無印良品提供
無印良品春夏推出百款新食品。圖／無印良品提供
無印良品推出一系列自己動手做系列，成為手殘人的救星。圖／無印良品提供
無印良品推出一系列自己動手做系列，成為手殘人的救星。圖／無印良品提供
無印良品春夏推出百款新食品。圖／無印良品提供
無印良品春夏推出百款新食品。圖／無印良品提供

無印良品 疫情 炒麵

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